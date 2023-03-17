五角大樓公布美國無人機被俄羅斯戰機攔截圖像

美國/無人機俄羅斯

五角大樓公布了2023年3月14日在黑海國際空域被俄羅斯戰機攔截的美國空軍偵察無人機的圖像。

美國軍方3月16日周四公布了俄羅斯戰機在黑海國際空域攔截美國無人機的錄像，顯示一架戰鬥機向無人機噴灑燃料，然後看到無人機的螺旋槳葉受損。

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這段解密視頻發布在美軍歐洲司令部的網站上，持續了42秒，顯示一架俄羅斯蘇霍伊-27戰鬥機從後面接近美國無人機後，直接在無人機上方經過兩次。

據華盛頓方面稱，美國MQ-9"死神"無人機在被一架俄羅斯戰鬥機擊中後落入國際水域。

莫斯科承認這架飛機被其戰鬥機攔截，但否認有任何導致墜機的接觸。

在亞的斯亞貝巴訪問的美國國務卿布林肯說，這是"一個魯莽而危險的行動"。

法新社說，從第一遍俄軍機經過美國無人機來看，兩架飛機之間沒有看到任何影響，也沒有任何可證明無人機墜落的理由。

美軍歐洲網站評論說，這個操作"干擾了視頻傳輸"，該網站指出，無人機的螺旋槳"可以被被看到，並保持完整為無損"。

在第二次俄軍戰機經過美國無人機時，在沒有確定是同一架戰鬥機還是第二架戰鬥機的情況下，其動作類似，但飛機經過時離無人機更近。

美國空軍指出，然後，圖像的傳輸被中斷了60秒。當它恢復時，"可以再次看到螺旋槳，看到其中一個葉片被損壞"。