國際刑事法院對普京發出逮捕令 烏克蘭: 這只是開始

國際刑事法院/普京

國際刑事法院宣布對弗拉基米爾-弗拉基米羅維奇-普京和瑪麗亞-阿列克謝耶夫娜-利沃瓦-貝洛娃發出逮捕令，推定他們對"驅逐"烏克蘭兒童的戰爭罪負責。

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國際刑事法院網站3月17日宣布，國際刑事法院第二預審分庭在烏克蘭局勢，對弗拉基米爾-普京（Vladimir Vladimirovich Putin）先生和瑪麗亞-阿列克謝耶夫娜-利沃瓦-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）女士發出逮捕令。

國際刑事法庭寫道：

弗拉基米爾-弗拉基米羅維奇-普京先生，1952年10月7日出生，俄羅斯聯邦總統，應對非法驅逐人口（兒童）的戰爭罪和將人口（兒童）從烏克蘭被佔領地區非法轉移到俄羅斯聯邦的戰爭罪負責。據稱，至少從2022年2月24日起，這些罪行是在烏克蘭被佔領土上實施的。有合理的理由相信，普京先生對上述罪行負有個人刑事責任。（一）直接、與他人共同和/或通過他人實施了這些行為。（二）根據上級責任，他沒有對實施這些行為或允許實施這些行為的文職和軍事下屬進行適當控制，而這些下屬是在他的有效權力和控制之下。

瑪麗亞-阿列克謝耶夫娜-利沃瓦-貝洛娃女士，1984年10月25日出生，俄羅斯聯邦總統辦公室兒童權利專員，被指應對非法驅逐人口（兒童）的戰爭罪和將人口（兒童）從烏克蘭被佔領地區非法轉移到俄羅斯聯邦的戰爭罪負責。據稱，至少從2022年2月24日起，這些罪行是在烏克蘭被佔領土上實施的。有合理理由相信，利沃瓦-貝洛娃女士對上述罪行負有個人刑事責任，因為她直接、與他人共同和/或通過他人實施了這些行為。

烏克蘭：這只是開始

據法新社3月17日發自基輔的消息，烏克蘭總統府周五歡迎國際刑事法院對俄羅斯總統弗拉基米爾-普京發出逮捕令，推定他對"驅逐"烏克蘭兒童的戰爭罪負責。

烏克蘭總統府負責人安德烈-耶爾馬克（Andriï Iermak）在電報群上說：“這只是一個開始”。

烏克蘭外交部長德米特羅-庫列巴（Dmytro Kouleba）在推特上歡呼"正義之輪正在轉動"。他補充說："我讚揚國際刑事法院決定對弗拉基米爾-普京和瑪麗亞-利沃瓦-貝洛娃發出逮捕令"。後者“是普京的兒童事務專員”。他補充說：這些"國際罪犯將被追究偷竊兒童和其他國際罪行的責任。

俄羅斯被指控從莫斯科軍隊在烏克蘭佔領的領土上，非法轉移烏克蘭兒童。

2月16日在克里姆林宮舉行的一次會議上，利沃瓦-貝洛娃女士本人告訴普京先生，她"收養"了一名來自馬里烏波爾的兒童，而這個烏克蘭城市在2022年春季被俄羅斯軍隊征服前遭到了蹂躪。

烏克蘭檢察官辦公室稱讚這是一個"歷史性的決定"。

烏克蘭總檢察長安德烈-科斯廷（Andriï Kostine）在一份關於普京的聲明中說："國際領導人在與他握手之前會三思而後行"。

烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克（Mykhaïlo Podoliak）說，隨着這一決定，"世界已經改變"。他在推特上說：“這是以目前形式出現在國際舞台上的俄羅斯的末日開端”。