巴西總統盧拉3月下旬訪中國與習近平會談

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習近平派特使王岐山參加巴西總統盧拉的就職典禮，轉達習近平邀請他訪問中國的信息2023年1月1日巴西利亞

據中國外交部3月17日周五表示，巴西總統盧拉應中國國家主席習近平邀請定於3月26-31日對中國進行訪問。

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法新社說， 這次訪問定於3月26日至31日進行，將是巴西領導人盧拉自1月就任元首以來對中國的首次訪問。

之前，盧拉在今年2月10日訪問了美國，拜登總統在白宮與他舉行會談，雙方強調了民主國家的團結。

法新社說，中國是巴西最大的貿易夥伴，去年的雙邊貿易額為1526億美元，遠超巴西與美國的雙邊貿易額888億美元。

今年一月一日，習近平派王岐山去巴西利亞參加盧拉的總統就職典禮，當時王岐山向盧拉轉達了習近平的邀請，中國外交部在一月確認了這個邀請，但沒有說明訪問日期。

中國外交部發言人毛寧說：“中國非常重視與巴西的全球戰略夥伴關係”。

今年一月，盧拉在其就職演說中承諾要恢復"南美一體化"，並重新與美國、歐洲和中國進行"高水平和積極"的對話。

今年2月初，德國總理朔爾茨訪巴西時，希望回購巴西庫存的大批德國“豹1”坦克炮彈，以轉給烏克蘭用來抵抗俄羅斯的侵略，但被盧拉拒絕。盧拉表示，他在3月訪問北京時將與習近平討論烏克蘭戰爭。