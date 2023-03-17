新西蘭禁止TikTok進入國會議員設備

新西蘭/中國/TikTok

新西蘭國會官員3月17日周五告訴法新社，在其他西方國家採取類似措施後，新西蘭將禁止中國社交網絡TikTok進入議會成員的設備。

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新西蘭議會服務部負責人岡薩雷斯-蒙特羅（Rafael Gonzalez-Montero）說，有關TikTok的禁令定於3月31日生效，將涉及所有接入議會網絡的設備。

他表示，"在新西蘭目前的議會環境中，這種風險是不可接受的"。他補充說，"這個決定是根據我們自己的專家分析，並與政府和國際上的同事討論後做出的"。

新西蘭作為“五眼聯盟”成員，將追隨加拿大、英國和美國聯邦機構的做法，這些國家基於數據安全考量，已經禁止TikTok進入政府設備。

歐盟委員會也已下令禁止在其僱員的設備上使用TikTok視頻共享應用程序。

禁止TikTok的全球行動在2020年從印度開始。在印中發生邊境致命衝突後，新德里以捍衛其主權為由，將TikTok列入禁止清單 。

之前，美國前總統唐納德-特朗普指責TikTok是北京的間諜工具，要求其母公司“字節跳動”出售TikToke的股權，否則將在全美禁止。

TikTok承認其母公司字節跳動（ByteDance）在中國的員工訪問過美國人的賬戶信息，但始終否認將這些數據傳給了北京當局。

美國總統拜登(Joe Biden)也改變了他競選時對年輕選民的承諾，現在要求中國字節跳動（ByteDance）集團脫售其子公司TikTok的股權，否則威脅要在美國徹底禁止該應用程序。