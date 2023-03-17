朔爾茨警告中國不要用武力改變台海現狀（日經）

德國/日本/中國/台灣

在日本和德國首次舉行政府間磋商的前夕，德國總理朔爾茨3月16日在柏林接受了日經新聞的採訪，表示其亞洲政策是在轉變中深化夥伴關係。在被問及台灣時，朔爾茨明確表示不能為了改變現狀而使用武力。

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德國總理奧拉夫-朔爾茨在接受日經亞洲獨家採訪時說，德國將減少對中國的經濟依賴，他承諾說，德國將避免"對個別國家的片面依賴，以及開闢新的銷售市場"。

3月18日，東京和柏林將舉行首次日德政府間磋商，這個新的定期討論框架，將有兩國領導人參加。朔爾茨在出訪東京前，在柏林總理府接受了日經新聞的採訪。

當被問及在台灣問題上發生衝突的可能性時，他說："就像美國、日本和其他許多國家一樣，我們遵守'一個中國'政策"。但他提醒北京說："我們也明確表示，不能為了改變現狀而使用武力。"

日經新聞說，德國在其亞洲政策中優先考慮中國，在貿易方面長期關注北京。然而，俄羅斯對烏克蘭的入侵刺激了德國放棄俄羅斯的能源。這場戰爭凸顯了過度依賴一個國家的危險，並被認為塑造了柏林新的中國政策，預計內閣將很快批准該政策。

然而，德國並不打算與中國脫鉤。在採訪中，朔爾茨避免嚴厲批評北京。他認為“中國是一個具有強大經濟實力的重要國家，同時是一個夥伴，一個競爭者和系統性的對手”。他說，“不會有脫鉤的情況。我們將繼續一起工作，在經濟方面”。但"與此同時，我們繼續發展與亞洲其他夥伴的關係"。

日經新聞說，目前還不清楚這種多樣化是否會成功。中國在汽車巨頭德國大眾公司全球乘用車銷量中佔比約40%。沒有任何一個市場可以替代中國。

即便如此，德國的亞洲政策正在發生重大轉變，而這對日本來說尤其可能是一個福音。去年，朔爾茨選擇了日本，而不是中國，作為他的首次亞洲之行的目標。他表示，這個決定是為了將德國與日本的關係帶入一個新階段。

該報道說，德國的政策轉變可能會在整個歐洲大陸被重複。據歐洲商業界內部人士稱，在中國進行新的大規模投資正變得越來越困難。

這些業內人士預測，雖然各國將繼續追求其經濟利益，但對向中國出口先進技術和其他活動將施加更嚴厲的限制。

朔爾茨還嚴厲批評了俄羅斯對烏克蘭的持續入侵。他指出，"俄羅斯選擇了一條帝國主義的道路"。他明確說，他的政府將完全支持烏克蘭。朔爾茨還表示，他計畫在德國完成淘汰核電站的工作，而這個問題已經引起了廣泛關注。