習近平把“新時代”送給普京

中俄/習近平/普京

習近平要把界定一切與他有關的“新時代”送給普京。克里姆林宮今天宣布，習近平在訪俄期間，將與普京共同簽署一份標誌俄中關係進入"新時代"的宣言。

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據法新社3月17日發自莫斯科的報道，克里姆林宮周五宣布，中國國家主席習近平下周訪問俄羅斯期間，將與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京簽署一份標誌着俄中關係進入"新時代"的宣言。

俄羅斯新聞社援引克里姆林宮外交顧問尤里-烏沙科夫的話說，兩位領導人將簽署"關於深化全面夥伴關係和進入新時代的戰略關係的聯合聲明（......）"。

據他說，普京先生和習近平先生還將簽署另一份關於2030年前俄中經濟合作的文件，以及目前正在起草的其他十幾個協議。

烏沙科夫表示，“普京和習近平還將於3月20日在俄羅斯報紙和中國報紙上發表發表一篇社論”。他說，這是在實際會談之前發出的一個重要信號"。

這位克里姆林宮的外交顧問強調，“烏克蘭的衝突”將被列入普京和習近平會談的議程，他並補充說，俄羅斯"非常讚賞中國領導人在這個問題上的剋制和平衡的立場"。

他還說，北京"理解這場危機的真正原因"，莫斯科歡迎中國“以2月24日發表的文件為基礎”，提出的“解決烏克蘭衝突的倡議”。

據烏沙科夫先生說，普京和習近平還將討論雙方在"軍事技術"和“能源領域”的合作。

關於習近平先生3月20日至22日的訪問計畫，烏沙科夫先生說，兩位首腦將在周一舉行首次會談，然後是晚宴。之前克里姆林宮發言人曾提到"午餐"。

習近平訪問俄羅斯，自烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯已將其經濟大規模轉移到中國，這引發了西方的一系列制裁。

習近平本次訪問俄羅斯的背景是：俄羅斯入侵烏克蘭以來，受到西方一系列制裁，莫斯科將其經濟大規模轉向中國。

許多分析家認為，莫斯科現在有可能變得依賴北京。但烏沙科夫先生對這種看法表示質疑。他說，"在俄中關係中，沒有領導者或追隨者。雙方平等地信任對方"。