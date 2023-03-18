制裁敘總統阿薩德 澤連斯基：支持俄羅斯破壞國際法的人終將為其行為負責

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月18日簽署了一項法令，批准了烏克蘭國家安全與國防委員會對141個實體和300名個人實施制裁的提案，其中對象包括敘利亞總統巴沙爾·阿薩德。澤連斯基當晚在視頻講話中宣布了這一措施，並稱“所有那些生產針對烏克蘭的恐怖武器，幫助俄羅斯煽動侵略，特別是通過提供（伊朗）沙赫德無人機，支持俄羅斯破壞國際法的人，只能成為世界的邊緣人。這些人最終將為他們對我國人民、對總體人民、對國際法所做的一切負責。”

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，澤連斯基周六簽署的法令批准了烏克蘭國家安全與國防委員會的一項提案，主要對俄羅斯公民和實體實施制裁。但該名單還包括其他國家的知名人士，如敘利亞總理侯賽因·阿爾努斯、敘利亞外長費薩爾·邁克達德和伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德·巴蓋里等人。這些制裁措施的有效期為10年，包括封鎖資產，限制貿易業務，以及暫停經濟和金融義務。

在大馬士革承認俄羅斯佔領的烏克蘭東部地區為“獨立國家”後，烏克蘭於去年6月與敘利亞斷絕了外交關係。阿薩德本周抵達莫斯科對俄羅斯進行正式訪問，並與俄總統普京舉行了會談。這也是他自去年2月烏克蘭被全面入侵以來首次訪問俄羅斯。據俄總統新聞秘書佩斯科夫會後介紹，普京和阿薩德在莫斯科討論了軍事技術合作的問題。

澤連斯基周六晚通過視頻講話宣布：“有新的烏克蘭國家安全與國防委員會制裁。（制裁對象）超過400個個人和公司。他們中的大多數是俄羅斯人。這是恐怖主義國家的國防工業。但這些也是伊朗和敘利亞的個人，那些幫助恐怖主義的人。”

澤連斯基補充說：“我們深入研究我們的每一個制裁步驟。烏克蘭制裁是全球對俄羅斯施壓的一部分。所有那些生產針對烏克蘭的恐怖武器，幫助俄羅斯煽動侵略，特別是通過提供沙赫德無人機，支持俄羅斯破壞國際法的人，只能是世界的邊緣人。這些人最終將為他們對我國人民、對總體人民、對國際法所做的一切負責。”

澤連斯基指出，“順便說一下，這不僅涉及對烏克蘭人的恐怖行為，不僅涉及吞併我們土地的企圖，首先是克里米亞，而且還涉及俄羅斯對國際秩序、對正常、和平的人類生活的其他侵略行為。特別是在敘利亞的領土上。敘利亞人民沒有得到足夠的國際保護，這讓克里姆林宮及其同夥有一種有罪不罰的感覺。俄羅斯的炸彈摧毀了敘利亞的城市，就像我們烏克蘭的城市一樣。這種有罪不罰現象是克里姆林宮目前侵略性的一個重要部分。”

澤連斯基表示：“當烏克蘭人民自衛時，當《聯合國憲章》的力量和正義的力量在我們的土地上得到恢復時，這也將保證世界上許多其他地區的和平。這就是我們的全球聯盟——反戰聯盟的工作目標。”