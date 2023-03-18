巴西總統盧拉將率240名商界代表訪北京上海

巴西/中國

據路透社消息，巴西外交部一位高級官員周五說，巴西總統盧拉本月將在240名企業代表的陪同下訪問中國，其中90人來自農業部門。

廣告 繼續瀏覽後續

巴西貿易促進秘書費爾南德斯（Daniel Fernandes）在一次新聞發布會上說，政府的所有部門都將派代表參加3月26日至30日對北京和上海的訪問。

該部負責亞洲、太平洋和俄羅斯事務的秘書薩沃伊（Eduardo Saboia）說，巴西希望與中國的貿易關係多樣化，中國是巴西出口的最大客戶，現在的出口主要是大豆和鐵礦石。

法新社說，中國是巴西最大的貿易夥伴，去年的雙邊貿易額為1526億美元，遠超巴西與美國的雙邊貿易額888億美元。

今年2月初，德國總理朔爾茨訪巴西時，表示希望為幫助烏克蘭抗俄侵略回購巴西庫存大批德國“豹1”坦克炮彈，但被盧拉拒絕。盧拉表示，他在3月訪問北京時將與習近平討論烏克蘭戰爭。

據CNN報道，在中國，盧拉將於3月28日在北京與中共政權最高領導人習近平舉行會談，並與中國總理李強和人大委員長趙樂際會面。

他還將在3月29日參加一個商業研討會。然後他去上海陪同迪爾瑪-羅塞夫，她將成為金磚四國銀行的新任總裁。

預計盧拉總統在結束中國之行後，將訪問阿拉伯聯合酋長國。據Itamaraty的消息來源稱，邀請已經發出，應該會被接受。