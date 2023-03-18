德日首屆"政府間磋商" 朔爾茨飛抵東京尋求更緊密關係

2023年3月18日，德國總理奧拉夫-朔爾茨和日本首相岸田文雄在日本東京的首相官邸出席了峰會後的新聞發布會。

德國總理朔爾茨3月18日和率領六位政府部長飛抵日本，在全球供應鏈緊張的情況下，柏林希望加強與東京的經濟聯繫，減少德國對中國原材料的依賴。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社消息，德國總理朔爾茨和日本首相岸田文雄今天啟動了他們的第一次"政府間磋商"，兩國多名內閣成員參與其中，討論如何確保經濟安全。

據德國一名官員說，德國已經與包括法國和中國在內的一些國家舉行這樣政府間磋商，但與日本這是第一次，具有高度的政治和象徵意義。

岸田在會議開幕式上談到"我們兩國之間的密切和強有力的關係，達到了前所未有的水平"；朔爾茨說，他期待討論包括全球安全在內的問題。

據一位德國政府官員說，鑒於日本通過了一項關於經濟安全的法案，柏林希望了解其原材料戰略，並在如何減少對進口的依賴方面跟隨東京的步伐。

在一項主要針對中國的行動中，日本議會去年通過了一項經濟安全法案，旨在保護技術和加強關鍵供應鏈。

去年，德國和中國之間的貿易增長達到了創紀錄的水平，儘管柏林對過度依賴發出了政治警告，但中國已經連續第七年成為德國最重要的貿易夥伴。

根據德國統計局的數據，2022年兩國之間的貨物貿易價值約為2980億歐元，比前一年增長約21%。

日本是德國在亞洲的第二大貿易夥伴，僅次於中國，2022年的貿易額將達到約460億歐元。

德國經濟部國務秘書布蘭特納（Franziska Brantner）告訴路透社："作為民主國家和高度工業化的出口導向型經濟體，日本和德國在數字和生態轉型及在困難的地緣政治時期加強經濟復原力方面，面臨的挑戰類似。

由於對德國依賴性的擔憂，該國的中左翼政府現在對北京採取了比其前任政府（中右翼）更強硬的立場，並正在探索使自己脫離中國經濟的方法。