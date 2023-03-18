拜登稱對普京發出的逮捕令“合理” 朔爾茨：沒有人可以凌駕於法律之上

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國際刑事法院3月17日向俄羅斯總統普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。美國總統拜登當天在接受媒體採訪時表示，國際刑事法院針對普京發出的逮捕令“合理”，並指院方“提出了一個非常有力的觀點”。此外，德國總理朔爾茨18日在東京出席記者會時表示，“國際刑事法院是調查戰爭罪行的正確機構”，並指“沒有人可以凌駕於法律之上，這一點正在變得清晰。”

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依照國際刑事法院檢察官的申請，該院第二預審分庭周五向普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。當天，第二預審分庭同樣向俄羅斯兒童權利專員貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，認為兩人均對“從烏克蘭被佔領土向俄羅斯非法驅逐和轉移人口（兒童）的戰爭罪行負有責任。”

國際刑事法院是一個獨立的司法機構，對受到種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪指控的人具有管轄權。該法院是由1998年通過的《國際刑事法院羅馬規約》所設立，而俄羅斯和烏克蘭均不是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國。

國際刑事法院院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmański）表示，為了保護受害者和證人，分庭最初決定不公布逮捕令，但出於“伸張正義和防止未來犯罪”的考慮，書記官處仍然決定公開披露逮捕令的存在、嫌疑人的姓名、簽發逮捕令的罪行以及分庭確定的責任模式。

當記者在白宮南草坪問及他對國際刑事法院向普京發出逮捕令一事的反應時，拜登（Joe Biden）回答說：“我認為這是有道理的。但問題是，它（國際刑事法院）在國際上也不被我們承認。但我認為它提出了一個非常有力的觀點。”

當被記者提問普京是否應以戰爭罪受審時，拜登強調：“他顯然犯下了戰爭罪行。”

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周五晚的例行視頻講話中提及，“今天，我們得到一個國際司法的基本決定。在一個真正有前景的案件中。國際刑事法院對普京發出了逮捕令。歷史性的決定，歷史責任將從這裡開始。”

澤連斯基說：“恐怖國家的首腦和另一名俄羅斯官員正式成為戰爭罪行的嫌疑人。驅逐烏克蘭兒童——將我們成千上萬的兒童非法轉移到恐怖主義國家的領土上。在我國執法人員調查的刑事訴訟中，已經記錄了16000多起佔領者強迫驅逐烏克蘭兒童的案件。但真正的、完整的被驅逐者人數可能要多得多。如果沒有恐怖主義國家最高領導人的命令，就不可能實施這種犯罪行動。”

澤連斯基表示：“我感謝卡里姆·汗（Karim Khan）檢察官團隊和國際刑事法院，感謝世界上幫助我們爭取正義的所有人。我感謝正直和願意真正將那些有罪的人繩之以法的人。”

此外，德日首腦周六在東京出席聯合記者會時，同樣被記者要求就普京逮捕令事件作出回應。

日本首相岸田文雄談到，“關於對普京總統發出的逮捕令，（國際刑事法院）首席檢察官表示，這是第一個具體步驟，現在必須繼續執行。我們將關注進一步的發展——我們對這個問題也很感興趣——並且懷着極大的興趣關注進一步的進展。”

朔爾茨（Olaf Scholz）指出：“對此我沒有太多要補充的。沒有人凌駕於法律和秩序之上。這是一項非常重要的國際法原則。事實上，眾所周知，國際刑事法院也是一個重要機構，也是從國際條約中獲得授權的。”

稍後，朔爾茨還告訴記者稱：“再次非常明確：國際刑事法院是調查戰爭罪行的正確機構。多年來，我們一直關注它，並始終確保它具有應有的重要性。沒有人可以凌駕於法律之上，這一點正在變得越來越清楚。”