普京算計摩爾多瓦：馬克龍支持該國抵抗俄羅斯的破壞企圖

法國總統埃馬克龍周五表示，面對俄羅斯在摩爾多瓦這個前蘇聯共和國的"破壞穩定的企圖"，及其"引發的緊張局勢"，他支持摩爾多瓦總統馬亞-桑杜（Maia Sandu）的抗俄努力。

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據法國總統府愛麗舍宮3月17日宣布，在電話交談中，馬克龍對摩爾多瓦總統的改革"努力"表示了歡迎，特別是其改善該國"司法部門反腐鬥爭"的努力。

與烏克蘭接壤的摩爾多瓦是加入歐盟的候選國。該國總統馬亞-桑杜表示，她希望自己的國家在2030年之前加入歐盟（UE），並指出，這是建立一個不受克里姆林宮威脅的國家的"唯一機會"。她譴責莫斯科正在領導一場"混合戰爭"，以"推翻"該國的親歐洲政府。

俄羅斯在上個月否認俄方有任何在摩爾多瓦發動政變的計畫，並譴責這些說法是"絕對沒有根據，也沒有證據"的。

法國總統馬克龍在通話中，向他的摩爾多瓦同行提及改革國家的重要性，並表示法國願向摩爾瓦多提供"專家，特別在網絡和經濟事務方面"提供支持。

馬克龍表示，法國準備為摩爾多瓦"提供一切必要的援助，以組織和實施定於6月1日在該國舉行的“歐洲政治共同體”首腦會議。該共同體在烏克蘭戰爭後建立，彙集了歐洲大陸的44個國家，包括17個非歐盟成員國。

3月12日，摩爾瓦多警方宣布逮捕了一名被懷疑由莫斯科策畫操縱的網絡成員。這些所謂的混亂製造者被指控試圖通過干預經常震撼摩爾多瓦首都的反政府示威活動來破壞該國的穩定。

美國白宮最近也指責莫斯科正在“尋求削弱摩爾多瓦政府"，目的是在該國建立一個親莫斯科的政府。