烏克蘭外長對習近平失望但認為中國還沒到武裝俄羅斯的時候

烏克蘭/中國

烏克蘭外長德米特羅-庫列巴在接受英媒採訪時，談到對中國在這場戰爭中的作用，以及對教皇方濟各尚未在戰爭時期訪問烏克蘭感到失望。但他認為，中國還沒有到準備好武裝俄羅斯的時候。

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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在英國廣播公司3月17日刊出對他的採訪中，談到支持烏克蘭的強大聯盟時表示，這個聯盟不包括教皇。他說，評判教皇不是他的事，而是上帝的事，但是，"我們深感遺憾的是，自戰爭開始以來，教皇沒有找個機會訪問烏克蘭"。

中國

然後他話鋒一轉：中國也一樣，迄今為止，中國也一直拒絕烏克蘭推動中國國家主席習近平與烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基會面的遊說，儘管北京周五證實這位中國領導人將於下周訪問莫斯科。

庫列巴還說，烏克蘭總統澤連斯基已經準備好與習近平先生通電話，並補充說：“我認為中國現在還沒有到……準備好武裝俄羅斯的時候”。

美國

至於美國，一些分析人士推測，在明年的總統選舉之後，美國對烏克蘭的支持可能會減少。 但庫列巴先生說：“我認為我們可以經受住任何共和黨的聲音”，他堅稱“烏克蘭在美國享有的最大優勢就是民主黨和共和黨兩個陣營的支持”。

作為烏克蘭的最高外交官，德米特羅-庫列巴仍然默默地相信，烏克蘭能夠保持重要盟友的支持：那些提供實際支持的盟友。

烏克蘭記住

這位烏克蘭外長說，烏克蘭將記住誰支持了我們。而那些“虐待烏克蘭”的國家將在戰爭結束後被追究責任。他指出，"如果世界上有人認為，這個或那個國家在歷史的至暗時刻對待烏克蘭的行為方式在塑造未來的關係時不會被考慮到，那這些人只是不知道外交如何運作。

他還警告說，西方武器交付的延誤將使烏克蘭人付出生命的代價。他說："如果一次交貨被推遲一天，就意味着有人將死在前線”。