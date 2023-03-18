Bruno Mignot 將軍: 俄羅斯人的戰鬥機的不友好和不正常不是任何一方開始升級的借口

俄羅斯

3 月 14日星期二，美國軍方公布了俄羅斯戰鬥機在黑海攔截其一架 MQ9 死神無人機的照片。美國駐歐洲最高指揮部解密的視頻一共有 42 秒......它顯示俄羅斯蘇霍伊 27 從後面接近美國無人機後，又兩次貼近，向它噴燃料......在第二次貼近時，死神無人機的一個葉片受損導致墜落。

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Bruno Mignot 將軍過去是戰鬥機飛行員，他在本台記者Franck Alexandre 國防戰線專題節目中分析說：最起碼這是一次攔截行動。

“攔截分幾步進行，首先要探測。 “死神”無人機不管怎麼說都有20米寬，是可以被雷達看到的飛行器。

之後是一個識別問題。 如果就象俄羅斯聲稱的那樣，飛行器航道沒有識別飛機，確定其航向和距離的系統IFF標識，它就變成了一個可疑的軌道，在這種情況下你必須攔截它。

在攔截的時候，戰鬥機飛行員向地面當局報告，人們說戰鬥機飛行員是軍事決策者的眼睛。 採取一些主動性空中安全措施 (MASA) 的決定是由地面做出的，這些措施包括監視飛機、護送飛機或可能擊毀它。

Bruno Mignot 將軍說，根據視頻的內容，他們應該採取了一種我不熟悉的措施，也就是說先澆油，讓無人機着火，然後掉下去。

美國駐歐洲空軍司令 James Hecker 立即宣布，這架“死神”正在國際領空執行例行任務……但對於莫斯科而言，這架無人機確實參與了在烏克蘭的行動。

“死神無人機確實是採集情報的一種手段”，Bruno Mignot 指出，“因此，當它接近戰區時，顯然不會被看作是一種特別友好的姿態。 鑒於它墜落在黑海的位置，無疑是一架海軍無人偵查機。 但它也配備電磁監視手段，完全可以用來監聽。 這可能就是讓俄羅斯人不舒服的原因。俄羅斯人的戰鬥機以相當不友好和不正常的方式來貼近已經不是第一次了。 這並不讓我感到震驚，我認為這不是任何一方開始升級的借口。 »