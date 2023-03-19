哈薩克斯坦周日舉行提前議會選舉 首次有獨立候選人參選

哈薩克斯坦

哈薩克斯坦星期天（3月19日）舉行提前議會選舉，選舉議會下院和地方議會的議員。去年11月以超過80%選票獲選連任的哈薩克斯坦總統托卡耶夫，三個月前解散國民議會。此次議會選舉依據改革後引入更多競爭機制的新規則進行，獨立候選人首次有權參選，被指是這一中亞最大國家顯現初步的民主開放跡象。

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設在國內的投票站在當地時間周日早7點至晚8點開放，超過 1200 萬人有資格投票。

巧合的是，正是在2019年的同一天（3月19日），執掌哈薩克斯坦近三十年的前總統納紮爾巴耶夫宣布辭職，托卡耶夫接任並在兩次總統選舉中連任，在哈薩克斯坦去年發生造成230多人死亡的血腥抗議之後，托卡耶夫發起了對該國影響深遠的政治和經濟改革。

這一改革進程從6月的憲法改革公投開始，公投獲得了超過75%的票數通過，該公投旨在結束納紮爾巴耶夫時代，並賦予議會更多權力。

此次立法選舉是根據旨在鼓勵競爭的新規則組織的，包括簡化政黨註冊程序、候選人資格門檻從7%提高到5%，每個地區都有可能在議會中擁有一名代表，以及授權獨立候選人參加選舉，這是這個與中俄接壤中亞最大國家近20年來的首次。

哈薩克斯坦上一屆議會中只有三個政黨議員，全部都是支持總統托卡耶夫的政黨，托卡耶夫在去年11月幾無真正競爭的選舉中以超過80%的票數輕鬆連任。

此次選舉共有七個政黨的281 名候選人參選下議院選舉，其中包括兩個因簡化政黨登記規則而新近組建成立的政黨：一個環境主義政黨和一個中右翼政黨，預計將在選舉後進入議會，但一些反對派團體和獨立候選人仍然被禁止參選。

政府的批評者拒絕相信改革有減少總統權力和鼓勵多元主義的真正願望。政治學家阿爾紮漢諾夫（Dimash Alzhanov）表示，儘管出現改變，但統治精英仍然控制著選票。

法新社報道指，哈薩克斯坦仍然存在嚴重的不平等和腐敗現象，超過20%的高通脹正嚴重打擊民眾購買力。 去年1月該國爆發抗議油價暴增生活費用高昂的示威活動，238人在鎮壓混亂中喪生。