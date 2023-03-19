德司法部長：若普京進入德國領土，對他的逮捕令將被執行

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德國司法部長布施曼（Marco Buschmann）在《圖片報》3月18日刊登的專訪中表示，如果俄羅斯總統普京進入德國領土，國際刑事法院對他發出的逮捕令將被執行。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周六稍早在東京與日本首相岸田文雄出席新聞發布會時表示，“國際刑事法院是調查戰爭罪行的正確機構”，並指“沒有人可以凌駕於法律之上，這一點正在變得清晰。”

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國際刑事法院17日向俄總統普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。依照國際刑事法院檢察官的申請，該院第二預審分庭周五向普京發出逮捕令。

當天，第二預審分庭同樣向俄羅斯兒童權利專員貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，認為兩人均對“從烏克蘭被佔領土向俄羅斯非法驅逐和轉移人口（兒童）的戰爭罪行負有責任。”

國際刑事法院是一個獨立的司法機構，對受到種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪指控的人具有管轄權。該法院是由1998年通過的《國際刑事法院羅馬規約》所設立，而俄羅斯和烏克蘭均不是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國。

朔爾茨周六對普京被發出逮捕令事件向媒體表示：“沒有人可以凌駕於法律和秩序之上。這是一項非常重要的國際法原則。事實上，眾所周知，國際刑事法院也是一個重要機構，也是從國際條約中獲得授權的。”

朔爾茨還告訴記者稱：“再次非常明確：國際刑事法院是調查戰爭罪行的正確機構。多年來，我們一直關注它，並始終確保它具有應有的重要性。沒有人可以凌駕於法律之上，這一點正在變得越來越清楚。”

德國《圖片報》記者在採訪中提及朔爾茨就“沒有人可以凌駕於法律之上”的發言，並問道“普京現在必須預計在國外旅行時被逮捕嗎？” 布施曼回答說：“我預計國際刑事法院將迅速與國際刑警組織以及各締約國聯繫，要求他們執行法律。”

布施曼補充說：“如果普京進入德國領土，德國將有義務逮捕普京並將他移交給國際刑事法院。” 與俄羅斯不同，德國是《國際刑事法院羅馬規約》的現有締約國之一。德國康斯坦茨大學國際法教授馬塞爾·考（Marcel Kau）同意這個觀點。

馬塞爾·考認為海牙的逮捕令是“一項嚴厲的措施，具有深遠的法律意義，而且，就普京的行動自由而言具有實際後果”。全球三分之二的國家都受《國際刑事法院羅馬規約》約束，包括所有歐盟成員國。

馬塞爾·考補充說：“國際法上有越來越多的說法，非條約國也可能有義務將被告引渡到海牙”。他還談到：“即使你要邀請普京到歐盟進行和談，你也必須在法律上免除他的逮捕令”。報導指，無論如何，更有可能的是，普京永遠不會再自願踏上西方的土地。

據塔斯社報導，俄羅斯聯邦調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）在一份聲明中說，他要求對德國司法部長關於在德國境內逮捕俄羅斯公民的聲明提供法律評估。

該聲明稱：“俄羅斯聯邦調查委員會主席已責成其中央辦公室在正在進行的檢查框架內，對德國司法部長關於履行國際刑事法院在德國境內逮捕俄羅斯公民的非法要求的聲明提供必要的法律評估。”