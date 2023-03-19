日外相林芳正訪問所羅門群島：密切關注所中安全協議

日本/所羅門群島/太平洋

日本外務大臣林芳正3月19日到訪南太平洋島國所羅門群島，會見了該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare），並向其遞交了首相岸田文雄表明強化雙邊關係相關日方立場的親筆信。據悉，這是日本外相首次訪問所羅門群島。林芳正在會上向索加瓦雷表示，對所羅門群島去年與中國簽署的安全合作框架協議予以“密切關注”。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本外務省介紹，林芳正和索加瓦雷在周日上午舉行的會談持續了大約50分鐘。林芳正在會議開始時表示，日本和所羅門群島是由太平洋連接起來的重要朋友，日本在二戰後一直努力促進與所羅門群島的友誼和親善。索加瓦雷對日本的友好態度表示高度讚賞。

林芳正稱，20多年來，日本一直支持包括所羅門群島在內的太平洋島國通過日本-太平洋島國論壇峰會（PALM）進程應對各種挑戰，並指願意在遺留的二戰未爆彈藥處理和海上安全領域進一步合作。索加瓦雷再次感謝日本在包括霍尼亞拉國際機場在內的基礎設施和醫療衛生等各個領域的支持，雙方同意在兩國政府之間開展後續合作。

林芳正介紹稱，在日本周圍面臨二戰後最嚴峻和複雜的安全環境下，日本政府在去年年底制定了新版《國家安全保障戰略》，目標徹底加強防衛力，並加強在氣候變化領域的支持，與包括太平洋島國在內的發展中國家合作。

林芳正稱，日本將促進與太平洋島國的廣泛的透明和包容性合作，以實現“自由開放的印度-太平洋”願景，雙方確認將進一步加強合作。日方指，雙方討論了安全和發展夥伴的多樣化問題，林芳正表示他強烈支持“家庭第一”（Family First）原則，即安全和公共安全問題應首先由整個地區來解決。

此外，林芳正提及，日本正密切關注所羅門群島與中國之間去年達成的安全合作框架協議，他表達了日方對所羅門群島的長期發展以及保持其自主的坦誠看法。日方指，作為回應，索加瓦雷表示，該地區的和平與安全是最重要的，並解釋了所羅門群島的立場。

會議期間，林芳正還向索加瓦雷就東京電力福島第一核電站處理水排放入海一事尋求理解稱：“日本將在確保不對環境和人產生危害的情況下實施”。索加瓦雷對日方的說明予以肯定，並指“期待能確保科學安全性”。

稍早時，林芳正與所羅門群島外交和外貿部長馬內萊（Jeremiah Manele）舉行會談，表示願在海洋安全保障領域和啞彈處理方面進一步合作。二戰期間日美軍隊在所羅門群島展開激烈，當地的戰時遺留彈藥處理工作仍在持續。

林芳正接下來還將對庫克群島進行訪問，預計將在22日返回東京。