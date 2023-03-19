日德首次政府間磋商 舒爾茨：與日本的密切合作達到一個新的水平

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日本首相岸田文雄和來訪的德國總理奧拉夫·舒爾茨(Olaf Scholz) 3月18日在東京舉行首腦會談。他們並出席了日德兩國各6位部長參加的首次政府間磋商會議，並在與雙方企業界代表交換意見後舉行了聯合新聞發布會。德國總理府通過聲明表示，德日兩國希望在保護關鍵基礎設施、保護基於規則的世界秩序中的貿易路線，以及能源供應安全方面相互學習，共同行動。

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岸田文雄周六在與舒爾茨出席聯合新聞發布會時表示：“去年4月我與奧拉夫同意啟動的日德政府間磋商是將進一步提升兩國密切合作關係的新框架。很高興今天能夠召開第一次會議。正如奧拉夫指出的那樣，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際社會正處於一個轉折點。在這種情況下，日本和德國比以往任何時候都更需要加強聯繫與合作，以維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序。”

岸田文雄說：“在經濟領域，我們將共同努力，通過應對全球供應鏈中斷、能源和食品價格飆升以及全球化的脆弱性等挑戰，提高社會的韌性。日本和德國作為工業國家和共享基本價值觀的國家，必須發揮主導作用。”

岸田文雄說：“在我剛剛與奧拉夫舉行的峰會上，我們討論了當前具有挑戰性的國際安全環境，我解釋了去年底制定的《國家安全保障戰略》，並得到了奧拉夫的理解和認可。在此基礎上，我們歡迎兩國在安全領域的合作取得進展，包括去年11月舉行的日德2+2會談，並同意進一步加強具體合作，以實現自由開放的印度-太平洋。”

岸田文雄說：“此外，為了儘快結束俄羅斯的侵略，我們再次確認了日本和德國與志同道合國家團結一致，繼續對俄羅斯實施嚴厲制裁和對烏克蘭給予大力支持的重要性。我們還一致認為，俄羅斯的核威脅是不可接受的，而且，在任何情況下都不應使用此類武器。”

岸田文雄說：“我們還坦誠地討論了其他共同關心的話題，如印太和歐洲的地區局勢，加強聯合國的職能，包括安理會改革，以及核裁軍和不擴散等全球問題，並確認了德國和日本將在這些領域開展合作。”

岸田文雄表示，在隨後的日德首次政府間磋商中，兩位領導人與相關部長進行了討論，重點是經濟安全議題。岸田稱，“我們重申，日本和德國支持基於自由和公平貿易的多邊貿易體系，並將共同努力打擊經濟脅迫、國家主導的非法技術獲取行動以及非市場政策和做法。”

岸田文雄說：“我們還確認，為了構建安全、可持續和有韌性的全球供應鏈，日本和德國應加強在礦產資源、半導體和電池等戰略領域的合作，並分享應對這些風險的最佳實踐。此外，作為技術發達國家的日本和德國同意在保護關鍵基礎設施、應對數字空間的惡意活動以及保護和培育新興技術方面加強合作。”

岸田文雄說：“經濟安全不是隻影響部分工業化國家的問題，而是包括全球南方在內的整個國際社會必須應對的挑戰。我們希望繼續支持和促進這些國家和所有國家的經濟安全。我們對不透明和不公平的發展融資表示關切，呼籲有關各方遵守國際規則和標準。同時，我們重申了改善國際債務框架的共同承諾。”

舒爾茨隨後在發言中提及：“作為聯邦總理，我今天是第二次訪問東京。我的首次訪問就在11個月前。我對我們當時的會談仍有美好的回憶。從那時起，我們還在一些國際會議的邊緣相互交談，去年在德國擔任輪值主席國的七國集團（G7）首腦會議上，您是我的客人。”

舒爾茨說：“這一切都表明，德日兩國關係密切友好。日本是德國的一個重要價值夥伴。我們可能相距9000公里。但我們因民主原則而團結在一起：對國際法的承諾、對自由和安全貿易路線的利益等等。今天，我們將這些良好的關係提升到一個新的水平：岸田首相和我主持了德日首次政府間磋商。我與聯邦政府的六位部長一起，為此來到東京。陪同我的還有一個高級商業代表團。這凸顯了德國企業界對雙邊經濟和貿易關係的興趣。”

舒爾茨指出，“經濟安全的話題是我們討論的中心。俄羅斯對烏克蘭的入侵，以及之前的新冠病毒大流行，讓我們痛苦地意識到，當關鍵領域有太多的經濟依賴性時，就會出現困難。我們必須對此作出回應。我們與日本和其他夥伴一起，正在努力從這些經驗中得出正確的結論。這將是今年由日本擔任輪值主席國的七國集團會議的一個中心議題。”

舒爾茨說：“對這一挑戰的正確回應不是將我們自己與世界或個別地區隔離開來，而是擴大與親密夥伴的合作，贏得新的夥伴，並在整體上實現多樣化。我們要減少依賴性，提高我們經濟的復原力。在我看來，日本的經濟安全概念為這些問題提供了一些很好的解決方案。”

舒爾茨指出，兩國官員當天就保護關鍵基礎設施，確保供應鏈和保護貿易路線及能源供應安全這三個具體的話題進行了磋商和探討，“交換意見，相互學習，共同行動”。

舒爾茨稱：“在印太地區也應該有更多的安全。我們已經同意加強我們在這個領域的合作。明年，德國聯邦國防軍（的艦艇）將再次在印太地區執行部署任務，並將停靠一個日本港口——作為對海洋自由的承諾。”

舒爾茨說：“我們希望定期舉行關於網絡安全的磋商，就當前的挑戰交換意見，並更好地保護自己免受網絡攻擊。我們的目標是一個自由、開放和安全的網絡。”

舒爾茨重申：“我們過去和現在都一致認為：俄羅斯必須立即結束對烏克蘭的野蠻侵略戰爭並撤軍。我很高興日本政府如此致力於德國擔任輪值主席國期間的七國集團制定的方針，並繼續為烏克蘭提供強有力的支持。”

舒爾茨說，“但請允許我再次聲明：與日本的密切合作隨着今天德日首次政府間磋商達到了一個新的水平。”