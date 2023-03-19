普京巡視俄佔馬里烏波爾 烏克蘭:“回到犯罪現場”

俄羅斯/烏克蘭/普京

在習近平訪俄前夕，在國際刑事法庭發布逮捕令之後，俄羅斯總統普京進入烏克蘭巡視俄佔區，從克里米亞到被炸毀的馬里烏波爾。烏克蘭總統顧問指出："犯罪分子總是回到他們的犯罪現場”。

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普京周六3月18日訪問了克里米亞，慶祝這個烏克蘭半島被俄羅斯吞併9周年，然後他飛往被炸毀的烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾。

這是普京去年2月24日對烏克蘭發動侵略戰爭以來，首次進入烏克蘭境內，視察俄羅斯佔領區。

俄羅斯新聞社周日援引克里姆林宮新聞處的話說，普京乘坐直升機飛往馬里烏波爾，並乘車遊覽了該市。

據克里姆林宮稱，在前往馬里烏波爾之前，普京在靠近烏克蘭邊境的頓河羅斯托夫（Rostov-sur-le-Don俄南）與包括參謀長瓦列里-格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在內的俄軍官員舉行了一次會議。

據克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在周六訪問被吞併的克里米亞後，在最後一刻，決定前往被炸毀的烏克蘭城市馬里烏波爾。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在談到俄羅斯領導人普京首次前往馬里烏波爾時告訴記者："這一切都是臨時起意。他說："他在該市的行程也不是計畫中的"。並說，普京參觀了當地的一個音樂劇院，還與這個港口城市的一些居民會了面。

對於普京巡視被炸毀的馬里烏波爾，烏克蘭人表示了憤怒。烏克蘭總統顧問米哈伊洛-波多利亞克在推特上寫道："犯罪分子總是回到他們的犯罪現場...... 謀殺了成千上萬個馬里烏波爾家庭的兇手來到這裡，欣賞城市的廢墟和墳墓。厚顏無恥，毫無悔意"。