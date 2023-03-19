普里戈津：瓦格納計畫在5月中旬前再招募約3萬人

俄羅斯/烏克蘭/國際

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在周六公布的一段錄音中稱，該集團打算在5月中旬之前增加3萬名新的戰士。普里戈津還稱，瓦格納集團的招募中心，他上周說已在俄羅斯42個城市中開設，每天能招募到500至800人，有時每天能招募多達1200人。普里戈津沒有提供證據來支持他的說法。

廣告 繼續瀏覽後續

普里戈津在周六的一段錄音中說：“一段時間後，這一（招募）人數可能會減少；但是，到5月中旬，我們計畫該部隊的戰士數量將增加約3萬人。”

普里戈津上周表示，瓦格納集團已經在俄羅斯的42個城市開啟了招募工作。據美國有線電視新聞網（CNN）之前報導，瓦格納集團稱其在今年1月停止從俄羅斯監獄系統中招募人員的做法。普里戈津親自參加的監獄招募活動被廣泛宣傳，去年為瓦格納集團網羅了多達4萬名戰鬥人員。

但是，瓦格納集團的許多新兵在圍繞烏東巴赫穆特的長達數月的的激烈戰鬥中損失慘重。該組織正在尋求數以萬計的新戰士，這表明其人員在衝突中遭受了重大損失。本月早些時候，普里戈津承認，巴赫穆特的局勢“很困難，非常困難，敵人為每一米而互相廝殺”。

此外，英國國防部周六通過推特表示，“俄羅斯當局可能正準備促進更廣泛的徵兵，以滿足其軍事需求”。消息指，3月13日，俄羅斯國家杜馬議員提出一項法案，將徵兵的年齡段從目前的18-27歲改為21-30歲的男性。該法律有可能獲得通過，並將於明年1月生效。

自蘇聯時代以來，俄羅斯一直在進行每年兩次的徵兵周期。它們與2022年9月以來對退伍軍人進行的特殊“部分動員”不同。俄羅斯繼續官方禁止應徵入伍者在烏克蘭開展行動，但至少有數百人可能因行政管理混亂或被脅迫簽署合同而在戰場上服役。

英國國防部稱，目前，許多18-21歲的俄羅斯男子由於正在接受高等教育而要求免於徵兵。當局極有可能改變這一年齡段，通過確保學生最終被迫服役來增加部隊人數。即使俄羅斯繼續不在戰爭中部署義務兵，額外的義務兵也會騰出更大比例的職業軍人來在烏克蘭的戰場上作戰。