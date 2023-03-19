朝鮮再向日本海發射1枚彈道導彈

朝鮮/導彈/韓美日

朝鮮領導人金正恩（左）與其疑似女兒金主愛在平壤順安國際機場觀看據稱是洲際彈道導彈試射2023年3月16日朝鮮政府提供照片。

據韓國軍方稱，朝鮮今天3月19日再發射了一枚短程彈道導彈，這是在首爾和華盛頓進行五年來最大規模聯合軍事演習時，朝鮮在一周內第四次展示武力。

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韓國參謀長聯席會議（JCS）說："我們的軍隊探測到一枚短程彈道導彈於上午11:05從平安北道（西北部）的同昌里地區附近射向東海"（韓國將日本海稱為東海）。

韓國軍方在一份聲明中說，美國和韓國的情報部門正在分析這枚飛行了800公里的導彈，並稱這次發射是違反聯合國制裁的"嚴重挑釁"。

韓國軍方說，軍方已準備好以"壓倒性"的方式作出回應，同時繼續進行"密集和徹底的軍事演習和演練"。

周一以來，首爾和華盛頓進行五年來最大規模的軍事演習，目的是在面對朝鮮日益增長的威脅時加強合作。這個被稱為"自由之盾"的演習計畫持續到3月23日。

法新社說，首爾和華盛頓的演習激怒了平壤，平壤認為這些演習是入侵其領土的預演，並經常承諾作出 "粉碎性 "反應。

朝鮮官方通訊社朝中社星期六說，韓美的這些演習正在"接近一條不可原諒的紅線"。

據共同社報道，防衛省副大臣井野俊郎今天19日告訴媒體，朝鮮發射了1枚彈道導彈，推定飛行了大約800公里，最高高度約50公里，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外的日本海。據分析可能為變軌飛行。目前未發現飛機和船舶有受損情況。

日本首相岸田文雄繼續發出3點指令：1.向國民提供迅速且準確信息；2.確認飛機船舶的安全；3.準備應對不測事態。

另外，日本政府表示，它已通過其駐北京大使館向朝鮮提出了嚴正抗議。