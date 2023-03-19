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朝鮮再向日本海發射1枚彈道導彈
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據韓國軍方稱，朝鮮今天3月19日再發射了一枚短程彈道導彈，這是在首爾和華盛頓進行五年來最大規模聯合軍事演習時，朝鮮在一周內第四次展示武力。
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韓國參謀長聯席會議（JCS）說："我們的軍隊探測到一枚短程彈道導彈於上午11:05從平安北道（西北部）的同昌里地區附近射向東海"（韓國將日本海稱為東海）。
韓國軍方在一份聲明中說，美國和韓國的情報部門正在分析這枚飛行了800公里的導彈，並稱這次發射是違反聯合國制裁的"嚴重挑釁"。
韓國軍方說，軍方已準備好以"壓倒性"的方式作出回應，同時繼續進行"密集和徹底的軍事演習和演練"。
周一以來，首爾和華盛頓進行五年來最大規模的軍事演習，目的是在面對朝鮮日益增長的威脅時加強合作。這個被稱為"自由之盾"的演習計畫持續到3月23日。
法新社說，首爾和華盛頓的演習激怒了平壤，平壤認為這些演習是入侵其領土的預演，並經常承諾作出 "粉碎性 "反應。
朝鮮官方通訊社朝中社星期六說，韓美的這些演習正在"接近一條不可原諒的紅線"。
據共同社報道，防衛省副大臣井野俊郎今天19日告訴媒體，朝鮮發射了1枚彈道導彈，推定飛行了大約800公里，最高高度約50公里，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外的日本海。據分析可能為變軌飛行。目前未發現飛機和船舶有受損情況。
日本首相岸田文雄繼續發出3點指令：1.向國民提供迅速且準確信息；2.確認飛機船舶的安全；3.準備應對不測事態。
另外，日本政府表示，它已通過其駐北京大使館向朝鮮提出了嚴正抗議。