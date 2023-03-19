澤連斯基：國際刑事法院對普京發出的逮捕令是一個轉折點

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月19日通過每晚的例行視頻講話表示，國際刑事法院之前向俄羅斯總統普京發出的逮捕令是一個重要的轉折點，並稱“在這一時刻之後，不可否認的是，對俄羅斯來說，這次侵略的結束將是其全部的責任。”

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國際刑事法院17日向普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。當天，第二預審分庭同樣向俄羅斯兒童權利專員貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，認為兩人均對“從烏克蘭被佔領土向俄羅斯非法驅逐和轉移人口（兒童）的戰爭罪行負有責任。”

國際刑事法院是一個獨立的司法機構，對受到種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪指控的人具有管轄權。該法院是由1998年通過的《國際刑事法院羅馬規約》所設立，而俄羅斯和烏克蘭均不是該條約的締約國。

澤連斯基周日晚在視頻講話中表示：“我們抵禦邪惡國家的又一個星期即將結束。又是一個星期，每日，每夜，俄羅斯軍隊都在炮擊烏克蘭的城市、村莊，並殺害我們的人民。”

澤連斯基說，“這個邪惡的國家將為每一個針對烏克蘭人的恐怖行為負責。本周終於為烏克蘭帶來了一個真正重要的國際法律結果，為正義而戰。得到了國際刑事法院對俄羅斯領導人的逮捕令，這是一個轉折點。”

澤連斯基補充說：“在這一時刻之後，不可否認的是，對俄羅斯來說，這場侵略的結束將是其全部責任的體現。對烏克蘭的每一次打擊，對每一個被摧毀的生命，對每一個被驅逐的烏克蘭兒童的責任…………當然，還有對俄羅斯侵略造成的世界不穩定的每一種表現。”

此前，澤連斯基周五在國際刑事法院對普京發出逮捕令當天亦表示，“這個歷史性的決定，歷史責任將從這裡開始。恐怖國家的首腦和另一名俄羅斯官員已正式成為戰爭罪的嫌疑人。驅逐烏克蘭兒童——將我們成千上萬的兒童非法轉移到恐怖主義國家的領土上。”

澤連斯基談到：“在我國執法人員調查的刑事訴訟中，已經記錄了16000多起佔領者強迫驅逐烏克蘭兒童的案件。但真正的、完整的被驅逐者人數可能要多得多。如果沒有恐怖主義國家最高領導人的命令，是不可能實施這種犯罪行動的。”

星期日晚，澤連斯基在講話中強調：“世界了解正在發生什麼。世界看到我們的人民是多麼勇敢和高尚地在戰鬥。這就是為什麼我們能夠動員主要大國和全世界數十億人的支持。我感謝每一個相信烏克蘭並幫助我們恢復安全的人！我也感謝每一個人。”

澤連斯基18日還簽署了一項法令，批准了烏克蘭國家安全與國防委員會對141個實體和300名個人實施制裁的提案，其中包括敘利亞總統阿薩德和伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德·巴蓋里等人。制裁對象主要針對俄羅斯的公民和實體。