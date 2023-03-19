澳洲防長否認承諾幫助美國保衛台灣換取奧庫斯潛艇交易

澳洲/美國/潛艇/台灣

美國總統拜登、澳大利亞總理阿爾巴內斯和英國首相蘇納克在三方會議後就澳-英-美（AUKUS）夥伴關係發表了講話2023年3月13日加利福尼亞聖地亞哥的洛馬角海軍基地。

美國與澳英公布美國向堪培拉出售弗吉尼亞級軍用潛艇奧庫斯協議一周後，澳洲工黨政府的防長今天3月19日向媒體否認澳洲以協助美國防衛台灣換取這份潛艇交易。

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路透社悉尼消息，澳大利亞國防部長理查德-馬爾斯（Richard Marles）3月19日周日表示，澳大利亞"絕對"沒有承諾在任何有關台灣的軍事衝突中支持美國，以換取購買美國核動力攻擊潛艇的協議。

澳大利亞、美國和英國於上周一公布了長達數十年的奧庫斯（AUKUS）項目。堪培拉將購買美國的弗吉尼亞級軍用潛艇，英國和澳大利亞最終將生產和運營一個新的潛艇級別SSN-AUKUS奧庫斯。

澳大利亞中左翼工黨政府表示，鑒於中國在該地區的軍事加強（稱為二戰以來最大軍事擴張），這筆3680億澳元（2460億美元）的交易是必要的。

當被問及澳大利亞是否向美國承諾，在台灣衝突期間提供幫助，以換取獲得潛艇的機會時，馬爾斯告訴ABC電視台，"當然沒有，也沒有尋求任何承諾"。

路透社說，中國將“民主治理”的台灣視為自己的領土，並從未放棄以武力奪回該島的選擇。美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，在中國"前所未有的攻擊"的情況下，美國將保衛台灣。

根據受到亞洲盟友歡迎但被北京稱為“核擴散”行為的奧庫斯AUKUS協議，美國將在2030年代初，向澳大利亞出售三艘由通用動力公司建造的潛艇，澳大利亞還可以選擇再買兩艘。

澳大利亞貿易部長唐-法雷爾(Don Farrell)周日3月19日表示，儘管有奧庫斯AUKUS，但他有信心按計畫訪問中國，與他的中國同行會面。法雷爾上個月說，他這次訪華會晤將是澳中關係解凍的一個信號。

根據他接受天空新聞採訪的政府記錄，他表示，希望總理安東尼-阿爾巴內斯今年訪問中國。

奧庫斯AUKUS計畫將在未來四年內，開始投資60億澳元（40億美元），以擴大一個潛艇基地和澳洲的潛艇船廠，並培訓技術工人。

澳大利亞還將提供30億澳元用於擴大在美國和英國的造船能力，其中大部分用於加快美國弗吉尼亞級潛艇的生產。