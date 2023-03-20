博雷利：歐盟認為對普京發出逮捕令的決定是問責進程的開始

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月19日通過聲明表示，“國際刑事法院的決定標誌着問責過程的開始，讓俄羅斯領導人對他們在烏克蘭犯下的暴行負責”。國際刑事法院17日向普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。

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博雷利在周日發表的聲明中指出：“歐盟注意到國際刑事法院第二預審分庭決定對俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京和總統辦公室兒童權利專員瑪麗亞·利沃瓦-貝洛娃發出逮捕令，指控他們在烏克蘭局勢中犯有非法驅逐和非法轉移兒童的罪行。”

博雷利表示：“正如歐盟成員國國家元首和政府首腦在2022年12月15日所強調的那樣，歐盟歡迎並鼓勵進一步努力確保充分追究與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭有關的戰爭罪和其他最嚴重罪行。”

博雷利表示：“歐盟認為，國際刑事法院的決定是問責進程的開始，讓俄羅斯領導人對他們在烏克蘭命令、促成或實施的罪行和暴行負責。歐盟還表示支持國際刑事法院檢察官在烏克蘭進行的調查，並呼籲所有締約國給予充分合作。”

國際刑事法院是一個獨立的司法機構，對受到種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪指控的人具有管轄權。該法院是由1998年通過的《國際刑事法院羅馬規約》所設立，而俄羅斯和烏克蘭均不是該條約的締約國。

據了解，全球三分之二的國家都受《國際刑事法院羅馬規約》約束，包括所有歐盟成員國。