岸田文雄訪印發布印太構想新計畫 擬投入750億美元投資

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日本首相岸田文雄3月20日在印度新德里發表演講，發布了面向實現“自由開放的印度-太平洋”（FOIP）願景的新計畫。考慮到俄羅斯和中國的動向，岸田文雄強調維持國際秩序的重要性，表態將在對確保海空安全加強支持的同時，擴充日本官方發展援助（ODA）規模。他提出到2030年，日本官方和民間將攜手向印太地區投入750億美元以上資金用於基礎設施，並與其他國家共同發展。

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據日本外務省介紹，岸田文雄周一應邀在新德里智庫-印度世界事務委員會 (ICWA)發表了題為“印度-太平洋的未來—日本關於‘自由開放的印度-太平洋’的新計畫——‘與印度一起，作為不可缺少的夥伴’”的政策講話。印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）代表印度政府出席該活動。

岸田文雄在講話中提出，在國際社會處於歷史轉折點的時候，“自由開放的印度-太平洋”的願景比以往任何時候都更加重要，其目標是引導國際社會朝着合作而不是分裂和對抗的方向發展。

岸田文雄強調，即使在這個歷史轉折點，“自由開放的印度-太平洋”的基本概念仍然不變，並介紹了該願景的核心原則，如捍衛自由和法治，尊重多樣性、包容性、開放性。基於這些原則，作為今後應該採取的方法，他提出了“通過對話制定規則”，各國之間的 “平等夥伴關係”，以及以“人”為中心的方法。

岸田文雄還表示，日本將加強與其他國家的協調，擴大共享“自由開放的印度-太平洋”願景的國家圈子，並本着共同創造的精神指導工作。

隨後，岸田文雄提出了依照“自由開放的印度-太平洋”願景進行合作的新“四大支柱”，即和平原則與繁榮規則；以印太方式應對挑戰；多層次的連通性；以及將安全和安全使用海洋的努力擴展到空中。他具體解釋了通過在氣候變化、糧食安全、全球衛生和網絡安全等廣泛領域納入現實和務實的合作來擴大該願景的計畫。他還宣布向日本-東盟一體化基金提供1億美元的新贈款。

此外，岸田文雄表示，在擴大“自由開放的印度-太平洋”的合作方面，日本將參與官方發展援助的戰略使用，以各種形式擴大日本的官方發展援助規模，並從這個角度出發，修訂日本的《發展合作憲章》，為未來十年的官方發展援助計畫制定指導方針。

岸田文雄並宣布，日本將啟動“提供型”合作，引入“民間資金動員型”贈款援助的新框架，並推進日本《國際協力銀行法》的修訂。他還宣布，到2030年，日本將在印太地區的基礎設施建設方面調動總額超過750億美元的官方和民間資金，並與其他國家共同發展。

演講最後，岸田文雄強調，印度是實現“自由開放的印度-太平洋”願景不可或缺的夥伴，日本將與包括東盟國家在內的許多國家合作。他還表示，作為今年七國集團（G7）輪值主席國，日方將與印方合作，促進由印度主辦的二十國集團（G20）會議的成功。他期待着歡迎莫迪總理於5月訪問廣島，並期待9月再次到訪印度。