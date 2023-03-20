日德防長會談同意加強在印太地區的軍事合作

日本/德國/印太

日本防衛大臣濱田靖一3月18日在防衛省與來訪的德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）舉行會談，就在防衛裝備品和技術方面加強合作的方針達成一致。雙方同意推進德軍在印太地區的活動，屆時強化與日本自衛隊的聯合訓練及部隊間交流。

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據日方介紹，濱田靖一在會上歡迎皮斯托里烏斯作為16年來首次訪問日本的德國國防部長的到來。他還高度評價了德國為印太地區的和平與穩定作出積極貢獻的強烈意願，2021年德國海軍“拜仁”號護衛艦和2022年德國空軍颱風戰鬥機在印太地區的部署就體現了這一點。

濱田靖一表示，希望與皮斯托里烏斯合作，進一步推進日德防務合作和交流，以支持雙方對自由開放的印度-太平洋地區的共同承諾。作為回應，皮斯托里烏斯表示，德國將繼續參與印太地區事務，並希望進一步加強德日防務合作和交流。

濱田靖一向皮斯托里烏斯介紹了日本政府去年底制定的新版《國家安全保障戰略》等安保文件，以及日本獲得必要的防衛預算的目標，並徹底強化防衛力，包括獲得“反擊能力”。作為回應，皮斯托里烏斯向濱田介紹了由朔爾茨總理在去年俄烏戰爭爆發後提出的“時代轉折”（Zeitenwende）概念對德國武裝力量的影響。

日方稱，兩國防長還討論了雙邊防務合作和交流，並同意密切協調，以實現德國聯邦國防軍未來在印太地區的部署，以及在該場合的聯合演習和交流。他們還同意尋求一個有利於日本自衛隊和德國聯邦國防軍聯合活動的法律框架，並進一步深化在國防設備/技術領域的合作。

德國國防部的新聞稿指出，“兩位防長磋商的重點是安全和軍事合作。鑒於具有挑戰性的全球和區域安全形勢，日本去年決定放棄其幾十年來的安全政策克制。正如德國現在鑒於時代轉折而再次加大對國家和聯盟防禦的投資一樣，日本也計畫大規模增加其國防開支。”

德方稱，自德國政府於2020年9月發布《印太外交政策指導方針》以來，德國加強了與日本的安全政策和軍事合作。印太指導方針在安全政策領域的總體目標是維護基於規則的國際秩序。自由海上航線和該地區的穩定對於歐洲的安全與繁榮也至關重要。

在訪問東京期間，皮斯托里烏斯證實，與日本成功的軍事合作將繼續下去。“我們討論了未來更緊密合作的可能性。近年來已經成功建立了很多，但各自安全政策環境的變化導致了兩國的轉折點。在歐洲，它關注烏克蘭和來自俄羅斯的威脅，而在印太地區，朝鮮、俄羅斯和中國這三個大國的情況很特殊，”皮斯托里烏斯說。

除了軍事合作外，皮斯托里烏斯和濱田靖一還討論了印太地區的安全局勢。德國和日本在該地區的局勢方面有着密切的合作：自2021年3月以來，兩國能夠根據雙邊保密協議相互交換高度機密的數據。德方稱，兩位部長重申，他們為和平、自由和安全並肩站在一起。

近年來，印太地區的緊張局勢有所加劇。皮斯托里烏斯表示：“印太地區對世界貿易和全球供應鏈和價值鏈具有突出的重要性。這強調了德國和日本在安全領域合作的重要性。”