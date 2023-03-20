普京和習近平的非正式會談結束，持續了四個半小時

俄羅斯/中國/國際

據俄新社報導，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平3月20日在克林姆林宮舉行的非正式會談結束，持續了四個半小時。會談在莫斯科時間下午16:30左右以面對面的形式開始。雙方將在隨後的晚宴上繼續交流。報導稱，兩國元首討論了雙邊合作和烏克蘭局勢以及北京提出的解決該問題的計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，兩國領導人的正式會晤將於莫斯科時間周二下午15:00在大克里姆林宮舉行。這是中國領導人連任後首次出訪，時間為3月20日至22日。自2013年以來，習近平已作為國家元首八次訪問俄羅斯，比任何其他國家元首都多。在過去十年中，普京和習近平總共以各種形式會晤了40多次。

當地時間下午1時許，習近平乘坐的專機抵達莫斯科伏努科沃專機機場。習近平步出艙門時，俄羅斯副總理切爾內申科等政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。據俄羅斯衛星社報導，習近平一行的車隊從伏努科沃機場出發駛到克里姆林宮。

普京在與中國領導人會見時稱他為“尊敬的主席先生，親愛的朋友”。這是普京第一次當面祝賀習近平再次當選為國家主席。對此，普京強調：“這是因為中國人民和人民代表對你過去十年工作的高度肯定。”

普京談到：“近幾年，中國實現了發展的巨大飛躍。這使全世界產生了真正的興趣，我們甚至有些羨慕中國”。他還提起了中方最近提出的“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”的倡議，並稱俄方已經“認真研究了”這份文件，打算稍後進行討論。

普京說：“我知道你本人和我們所有的中國朋友都非常關注中俄關係的發展，並對當前大多數國際問題採取公正和平衡的立場。我們也仔細研究了你們關於解決烏克蘭嚴重危機的建議。當然，我們將有機會討論這個問題。”

普京說：“我們知道你們是從正義原則和遵守國際法基本規定、所有國家不可分割的安全出發的。你也知道我們始終對談判進程持開放態度。當然，我們將討論所有這些問題，包括你們的倡議，我們當然會尊重這些問題。”

普京表示：“總的來說，我們在國際舞台上的相互協作肯定有助於加強世界秩序和多極化的基本原則。在經濟合作領域有許多問題。明天我們將能夠與我們的夥伴和同事談論這個問題。今天我非常高興，你找到了機會，找到了時間，今天晚上來到這裡，在非正式、友好的氣氛中冷靜地談論我們感興趣的所有問題。”

隨後，習近平在發表書面講話時說道：“尊敬的普京總統，我也稱你為我親愛的朋友，我非常高興能夠應你之約再一次訪問俄羅斯，並且是在我連任國家主席之後的首訪，首訪國家。”

習近平說：“你提到了10年之前我首任國家主席之後，選擇的首選國就是俄羅斯。剛才你提及我也是記憶猶新，歷歷在目。中方高度重視中俄關係，它有着歷史邏輯，因為我們互為最大的鄰國，也是戰略協作夥伴國。這樣的定位決定了我們彼此之間有着非常密切的關係。”

習近平感謝普京在他二十大連任中共總書記及連任國家主席後第一時間發來賀電。

習近平還談到了俄羅斯明年將舉行總統選舉，並稱“在總統先生的堅強領導下，俄羅斯繁榮發展取得了長足的進步，我堅信俄羅斯人民一定會繼續予以總統先生堅定的支持 ”。報導指，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫之後告訴媒體稱，這與普京尚未正式宣布的總統提名無關，只是中國領導人對這種前景的評估。

發言中，習近平表示：“確實我們兩個國家有很多相同或相似的奮鬥目標 。我們都為了我們各自國家的發展繁榮作出努力。中國，我們提出了下一步要建設中國式現代化，貴國也有一些非常宏偉的發展目標；在這方面，我們可以通過合作，共同努力來促進我們對這種目標的實現。”

習近平感謝普京歷來對中國發展建設的肯定，讚揚和支持，並稱“我們願意中俄之間的戰略夥伴關係，一方面維護國際公平正義，一方面促進我們國家的共同繁榮發展。”

習近平再次感謝普京邀請雙方進行“非正式，一對一，朋友之間的交談”，“我非常願意和你就兩國關係和我們共同關注的各方面的問題深入地交換意見。”

據俄羅斯衛星社報導，此後，兩國元首進行面對面閉門會談。談話一直持續到晚餐。普京和習近平在晚宴上繼續溝通。領導人的菜單上有七道菜，包括：遠東海產品製作的涼菜；鵪鶉肉餅；鱘魚湯；石榴果子露。主菜是櫻桃汁鹿肉或伯朝拉河白北鮭。晚餐後，還有“巴甫洛娃甜點”（Pavlova dessert）奉上。

據塔斯社報導，來自俄羅斯季夫諾莫爾斯科耶(Divnomorskoye)酒莊的兩款葡萄酒，即2020年份的“東坡”和“西坡”葡萄酒，被選來搭配晚宴。