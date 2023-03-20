普京：歡迎中國願為解決烏克蘭危機發揮建設性作用

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據俄新社報導，在中國國家主席習近平進行國事訪問前夕，俄羅斯總統普京為《人民日報》撰寫了一篇題為《俄羅斯與中國——面向未來的夥伴關係》的署名文章。普京在文章中表示，“我們讚賞中國對烏克蘭事件採取的平衡立場，以及對其歷史背景和根本原因的理解。我們歡迎中國願意為解決危機發揮建設性作用。”

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普京在這篇3月19日刊登於克林姆林宮網站的長文中寫道：“在中國國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問前夕，我很高興有機會在最大、最權威的世界刊物之一的版面上向友好的中國人民發表講話。這一重大事件再次證明了俄中夥伴關係的特殊性，這種夥伴關係始終建立在相互信任、尊重彼此主權和利益的基礎上。”

普京稱：“我們對即將舉行的會談寄予厚望。我們堅信，它們將為整個雙邊合作領域注入新的強大動力。這對我來說也是一個很好的機會，可以見到我們關係最親密的老朋友。我們在2010年3月見到了習近平同志，當時他率領一個大型中國代表團訪問莫斯科。我們的第一次會面非常務實，同時又真誠友好。這種交流方式給我個人留下了深刻的印象。”

普京稱：“我知道中國人非常重視友誼和人際關係。聖人孔子說過：‘有朋自遠方來，不亦樂乎！’ 這絕非巧合。我們俄羅斯人也欣賞這些品質，對我們來說，真正的朋友就像血脈相連的兄弟。在這一點上，我們的人民是非常相似的。”

普京稱：“三年後，大約在同一個三月的日子裡，我們在俄羅斯首都再次見面。當時，習近平就任中華人民共和國（КНР）主席後首次對我國進行國事訪問。那次會晤奠定了俄中關係多年的基調和動力，成為俄中關係特殊性的明證，確定了兩國加速和可持續發展的方向。”

普京稱：“十年過去了，按照我們兩國歷史的標準，受數百年睦鄰友好合作傳統紐帶的束縛，這只是一瞬間。在此期間，世界發生了很多變化，而且往往不是變得更好，但最主要的東西沒有變——牢固的俄中友誼，這種友誼不斷加強，造福於我們國家和人民。雙邊關係取得的進展令人矚目。”

普京說：“俄中關係達到了歷史最高水平，並在不斷加強，質量優於冷戰時期的軍事政治聯盟，沒有領導者和追隨者，沒有限制或禁忌話題。我們的政治對話變得非常互信，戰略互動變得全面並正在進入新時代。習近平主席和我會面了大約 40 次，並且總是找時間和機會以各種官方形式和‘不打領帶’的方式進行交流。”

普京提及，俄中“關係的優先事項之一是貿易和經濟夥伴關係。到2022年底，本已穩固的雙邊貿易翻了一番，達到1850億美元。這是一個新記錄。我們擁有充分的理由預測，今年俄中貿易額就將突破2000億美元，而不是2024年。與此同時，重要的是，在相互貿易中以本國貨幣結算的份額正在增加，我們的關係變得更加主權化。”

普京稱，“長期聯合計畫和規畫正在順利落實。例如，俄中‘西伯利亞力量’幹線天然氣管道在其規模上毫不誇張已成為‘世紀交易’。俄羅斯石油和煤炭供應量大幅增加。在我們的專業人員參與下，在中國正建設新的核電機組，中國企業在積極參與液化天然氣項目，工農業合作正在加強。我們一起探索太空，開發新技術。”

普京談到：“俄羅斯和中國是擁有古老獨特傳統和巨大文化遺產的大國。現在，與大流行相關的對相互接觸的所有限制已解除，重要的是儘快加大人文和旅遊交流，從而促進鞏固俄中夥伴關係的社會基礎。”

在國際方面，普京寫道：“與一些稱霸、挑撥離間的國家不同，俄羅斯和中國是在字面上和形象上架起橋樑。因此，去年，我們的邊境地區在早已成為‘友誼之河’的阿穆爾河上通過兩座橋樑連接起來。在地球的‘風浪’中，我們在國際事務中密切合作，並肩站在一起‘有如湍流中的磐石’，我們有效協調對外政策立場，應對共同威脅，回應現代挑戰。我們積極推動上海合作組織、金磚國家等民主多邊結構，權威和影響力不斷增強，新夥伴新朋友不斷增加。結構共軛的工作也有同樣的目的歐亞經濟聯盟和‘一帶一路’倡議。”

普京稱：“與志同道合的國家一道，我們兩國一貫主張建立一個以國際法為基礎、而不是以滿足‘黃金十億人’需求的某些‘規則’為基礎的更加公正的多極世界秩序。俄羅斯和中國一貫致力於在本地區和全世界建立平等、開放、包容、不針對第三國的安全體系。在這方面，我們注意到中國‘全球安全倡議’的建設性作用，該倡議與俄羅斯在該領域的見解是一致的。”

普京稱：“我們看到外部地緣政治格局正經歷巨大變化。‘西方集體’越來越絕望地抱住過時的教條和自己正在逝去的主導地位，賭上諸多國家和民族的命運。美國對俄羅斯和中國以及所有不屈服於美國強權的人實行並行遏制的路線正變得越來越激烈和咄咄逼人。國際安全與合作架構正在瓦解。俄羅斯被宣布為‘迫切威脅’，中國被稱為‘戰略競爭對手’。”

普京稱：“我們感謝中國對發生在烏克蘭的事件採取的平衡態度，以及對其背景和真正原因的理解。我們歡迎中國願為解決危機發揮建設性作用。就像中國朋友一樣，我們主張嚴格遵守《聯合國憲章》，尊重包括人道主義法在內的國際法準則。致力於安全不可分割的原則，而北約聯盟在嚴重違反這一原則。我們對可能破壞全球核安全的不負責任和純粹危險的行動深表關切。必須取消的非法單邊制裁是不可接受的。”

普京寫道：“俄羅斯對烏克蘭危機的政治外交解決方案持開放態度。然而，早在2022年4月，和談就沒有被我們終止。和平進程的未來完全取決於在考慮到當前地緣政治現實的情況下認真會談的意願。不幸的是，向俄羅斯提出的最後通牒要求只說明與這種現實隔絕，並且對尋找擺脫當前局勢的方法不感興趣。”

普京接着再次老調重彈，並稱“與此同時，由西方挑起並極力推波助瀾的烏克蘭危機在今天最為引人注目，但絕不是維護國際主導地位和單極世界秩序意圖的唯一表現”。他續稱，“不能不清楚，北約準備通過向亞太地區滲透來試圖為其活動增加全球範圍。一些勢力執意將整個歐亞空間分裂為‘排他性俱樂部’和軍事集團網絡，旨在遏制我們兩國的發展，損害我們的利益。然而，沒有人能做到這一點。”

文章最後，普京表示：“今天，俄中關係實際上是地區和全球穩定的基石，刺激經濟增長，並在國際事務中充當積極議程的保證者。這種關係是大國之間和諧與創造性合作的典範。我相信，基於兩國人民的戰略選擇，我們的友誼和夥伴關係將繼續發展壯大，造福於俄中兩國的福祉和繁榮。毫無疑問，中華人民共和國主席此次對俄羅斯的訪問將對此起到促進作用。”