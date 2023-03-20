歐盟重申支持國際刑事法院向普京發逮捕令

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歐盟外交部長和國防部長周一舉行會議，希望能敲定一項計畫向烏克蘭提供急需的炮彈，並加強歐洲的國防工業。正值國際刑事法院決定以戰爭罪為由對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京發出逮捕令，歐洲多國外交部長周一重申了他們對國際刑事法院的支持。點擊以下內文視頻了解詳情。

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02:49 Josep Borrell © AP

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示：“儘管俄羅斯政府對國際刑事法院的決定嗤之以鼻，說，反正俄羅斯也不是該協議的簽署國，但讓我們看看實際後果吧：如果普京總統前往簽署該國際條約的130多個國家之一，他就應該立即被捕”。

法國外交部長科隆納在布魯塞爾參加與其他歐洲部長的會議時也表示：“國際刑事法院發出的信息是，沒有任何責任人，沒有犯罪鏈中的任何環節可以逃避司法制裁”，“因此我想重申法國對國際刑事法院的大力支持”。

立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯說：“我們一直被告知，很難想象我們可以觸及那些對在烏克蘭犯下的罪行負有政治責任的人，但國際刑事法院表明，這是可能的。所以我今天向同事們提出的請求是，我們不能就此止步，我們應該對那些應對侵略罪負責的人設立一個特別法庭”。

德國外長貝爾伯克表示：“為了確保烏克蘭的和平和正義，責任問題在此時顯得尤為重要。我們也應該追究那些應對這場殘酷戰爭、這些戰爭罪行負責的人的責任。人權理事會明確表示，殺害平民，特別是從烏克蘭東部綁架兒童是一種戰爭罪，因此國際刑事法院對俄羅斯總統發出的起訴書或逮捕令是一個重要信號，因為沒有人可以凌駕於法律之上，沒有人可以凌駕於國際人道主義法之上”。