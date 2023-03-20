美國安會發言人：俄中想在全球範圍內改寫遊戲規則

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美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby) 3月19日在受訪時表示，俄羅斯和中國正試圖撼動國際秩序。他指出，美方將密切關注即將舉行的俄中首腦莫斯科會談的結果。

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約翰·柯比周日在接受福克斯新聞頻道節目採訪時稱，中國和俄羅斯“是兩個對這一基於規則的國際秩序感到不滿的國家，而這一秩序是美國和我們這麼多盟友和夥伴自二戰結束以來建立起來的” 。約翰·柯比補充說：“他們想在全球範圍內改寫遊戲規則。”

約翰·柯比提及，美國將仔細觀察中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京本周在莫斯科舉行的備受矚目的會晤會產生什麼新的動態。

約翰·柯比談到，“他們一直在加強合作和關係，當然是在最近”。中國外交部2月24日發布了“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”12點聲明。約翰·柯比在節目中告訴主持人說，拜登政府仍然對中方在這場戰爭中的意圖心存疑慮。

約翰·柯比表示：“我們以前曾說過，我們今天還要重申，如果這次會議結束後，產生某種停火的呼籲，那麼，那將是不可接受的；因為那一切都將做的是，批准俄羅斯迄今為止的征服。”

約翰·柯比還提到，希望中美首腦保持開放的溝通渠道，特別是在雙方關係緊張時期。他並指，當合適時機到來時，預計兩國首腦將進行通話。

此外，約翰·柯比在採訪中表示：“我們希望，而且我們以前也說過，習主席會打電話和澤連斯基總統交談，因為我們相信，中方需要由此得到烏克蘭的觀點。”