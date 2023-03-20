美國宣布對烏追加價值3.5億美元軍援 歐盟通過對烏提供1百萬枚炮彈提案

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美國拜登政府3月20日宣布通過“總統撥款權”向烏克蘭提供價值3.5億美元的新一輪安全援助，包括海馬斯多管火箭炮彈藥、155毫米口徑炮彈等物資。此外，17個歐盟成員國和挪威當天同意聯合採購彈藥，以援助烏克蘭並補充自己的庫存。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）周一介紹稱，“我曾提議歐盟成員國聯合為烏克蘭採購100萬枚炮彈。很高興歐盟外交部長和國防部長們今天批准了這一倡議。”

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一通過聲明宣布：“本周，當俄羅斯對烏克蘭的不合理的侵略戰爭繼續以巨大的人類代價進行時，我們再次被提醒烏克蘭人民的無限勇氣和堅定決心，以及整個國際社會對烏克蘭的強烈支持。”

布林肯宣布：“今天，根據拜登總統的授權，我授權我們第34次為烏克蘭抽調美國武器和裝備，價值3.5億美元。這一軍事援助計畫包括為烏克蘭用於自衛的美國提供的海馬斯多管火箭炮和榴彈炮提供更多彈藥，以及布拉德利步兵戰車的彈藥、高速反輻射導彈、反坦克武器、河岸巡邏艇和其他裝備。”

布林肯指出：“我們讚揚50多個國家一起為烏克蘭捍衛其主權和領土完整提供支持。”

布林肯重申，“俄羅斯今天獨自就可以結束這場戰爭。在俄羅斯這樣做之前，我們將與烏克蘭團結在一起，無論需要多長時間”。據五角大樓介紹，該授權是自2021年8月以來第 34次從美國國防部的庫存中為烏克蘭提取裝備，價值高達3.5億美元。

布魯塞爾方面，歐盟已經達成一項協議，在未來12個月內向烏克蘭提供100萬枚炮彈。依照計畫，歐盟國家將既從自己的庫存中捐贈炮彈，也會聯合為烏克蘭購買新的炮彈。它還為歐盟幫助其成員國為烏克蘭集體購買導彈留下了可能性。該計畫還設定了一個目標，即在10月之前“以最快的方式聯合採購”這些炮彈。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一向記者介紹稱：“（今天）我們商定了什麼？三條軌道。第一條軌道：從歐洲和平基金(EPF) 中拿出10億歐元，用於償還立即提供彈藥的成員國。如果烏克蘭要求的話，包括155毫米口徑炮彈和導彈。這一點，來自（歐盟）國家庫存或來自待定的訂單——正在進行但已經訂購的庫存。”

博雷利補充說：“第二條軌道：另外10億歐元用於償還聯合採購——再次明確：155毫米口徑炮彈和導彈，如果烏克蘭、歐洲（國防）工業和挪威要求的話。這將通過一個由歐洲防務局（EDA）領導的項目或一個牽頭國家的框架來完成。目標是交付，而且是快速（向烏克蘭）交付。”

博雷利說：“而第三條軌道是提高歐洲工業的能力。但關於第二條軌道，我想說得更具體一些。就目前而言，17個（歐盟）成員國和挪威今天已經簽署了《歐洲防務局的項目安排》。我知道，很快會有更多的國家加入。由於實際的程序，不是每個（歐盟）國家都能在今天簽署，但我認為，我們將有超過20個成員國參與這個項目。因此，該項目進展順利，應在5月底前與業界通過合同。”

博雷利表示：“第三條軌道（旨在）提高歐洲國防工業的能力，以增加需求和補充我們軍隊的庫存；生產更多；並減少生產時間。而在這裡，歐盟委員會將需要發揮其作用。因為我們所處的情況，不幸的是，不是我們在過去60年裡所處的情況；當時，（我們）歐洲人，我們一直在通過經濟一體化和共同繁榮來建設和平。現在，不管你喜不喜歡——當然，我們不喜歡（這種情況）——我們必須面對我們邊界的戰爭，支持一個處於戰爭中的國家。”

博雷利指出：“在過去的20年裡，自從冷戰結束以來，（我們）歐洲人一直在降低我們的軍事能力，這是事實。我們的軍費開支減少了兩倍，根據我掌握的數字，我們的彈藥產量減少了四倍。現在，突然之間，我們需要增加這些開支，因為環境發生了巨大變化。”