習普“非正式”單獨會談，華盛頓呼籲世界“不要上當受騙”

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習近平和普京周一進行“非正式”單獨會談，兩人討論了中國提出的和平計畫，華盛頓呼籲世界“不要上當受騙”。

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法新社報道，普京周一稱讚習近平在烏克蘭問題上的立場是“平衡的”，並表示，在中國國家主席的莫斯科之行之初，他“尊重地”考慮了北京提出的和平計畫。

面對北京對莫斯科的支持，美國和歐盟周一通過宣布新的軍事援助來表明他們對烏克蘭的支持。

美國國務卿布林肯則呼籲世界“不要因中國提出的解決烏克蘭衝突的提議而上當受騙”。

希望自己的外交影響力能與經濟實力相稱的中國，正在做出調解人的姿態，並於上個月發布了一份文件，特別呼籲莫斯科和基輔投入和平談判。

根據法新社，普京在克里姆林宮與習近平會晤開始時說，“我們始終對談判進程持開放態度。毫無疑問，我們將討論所有這些問題，包括您的倡議，我們尊重它”。

普京補充說，“我知道您（……）在最緊迫的國際問題上持公平和平衡的立場。”

根據習近平講話的俄文官方翻譯，中國國家主席則稱讚了北京和莫斯科之間的“密切關係”。

習近平和普京周一的“非正式”單獨會談持續了四個半小時。結束時，俄羅斯總統普京將他的客人習近平送到了克里姆林宮的外邊。

習近平和普京將於周二舉行更正式的討論，預計將簽署協議以深化俄中合作，特別是在經濟領域的合作。

面對北京對莫斯科的支持，歐盟周一表示，已撥款20 億歐元用於購買火炮彈藥並向烏克蘭軍隊運送。

隨後，華盛頓宣布了一筆新的3.5億美元的援助，並向基輔保證，“只要有必要”就會提供支持。

在一家俄羅斯報紙上發表的一篇文章中，習近平將他的俄羅斯之行描述為是“友誼、合作與和平之旅”。

對普京來說，習近平的訪問非常重要，因為普京在西方越來越孤立，而且國際刑事法院上周還對普京發出了通緝令。