拜登簽署要求解密新冠病毒起源相關情報的法案

美國/政治/新冠病毒

自華盛頓方面消息，美國總統拜登（Joe Biden）3月20日簽署了一項獲得國會兩黨支持的法案，指示聯邦政府在新冠大流行開始逾三年後，儘可能多地解密有關新冠病毒起源的情報。

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據美聯社報導，這項《2023年新冠病毒起源法案》之前在無異議的情況下通過了國會兩院，指示美國國家情報總監辦公室解密與中國武漢病毒研究所有關的情報。該法案引用了在那裡進行的研究與新冠病毒的爆發之間的“潛在聯繫”。

2020年3月11日，世界衛生組織首次將新冠疫情描述為大流行病。經拜登簽署生效後，該法律允許對將公布的情報進行編輯以保護敏感的情報來源和搜集方法。

拜登在白宮的一份聲明中稱：“今天，我很高興將S.619號法案，即《2023年新冠病毒起源法案》（COVID-19 Origin Act of 2023）簽署成為法律。我贊同國會的目標，即儘可能多地公布有關2019年冠狀病毒病起源的信息。”

拜登稱：“2021年，我指示美國情報界利用其掌握的一切工具來調查新冠病毒的來源，這項工作正在進行。我們需要弄清新冠病毒的起源，以幫助確保我們能夠更好地預防未來的大流行病。我的政府將繼續審查與新冠病毒的起源有關的所有機密信息，包括與武漢病毒研究所的潛在聯繫。”

拜登稱：“在執行這項立法的過程中，我的政府將儘可能多地解密和分享這些信息，這符合我的憲法權力，即保護不披露會損害國家安全的信息。”