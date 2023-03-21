日本戰後首位進入戰區的領導人岸田文雄抵基輔開始訪問

日本首相岸田文雄3月21日應烏克蘭總統澤連斯基邀請訪問基輔，他是日本戰後首位進入戰區的領導人。以下內文視頻，為拓殖大學教授，國防與安全專家佐藤午丙對岸田此行的分析。

廣告 繼續瀏覽後續

日本拓殖大學教授，國防與安全專家佐藤午丙 © AP

由於其和平主義原則，日本對烏克蘭的支持僅限於頭盔、防彈背心和無人機等非戰鬥性軍事裝備，以及包括髮電機在內的人道主義物資。截至目前日本已向烏克蘭捐助超過70億美元，並接納了2000多名烏克蘭難民，為他們提供住房援助以及就業和教育支持。美聯社表示，這“對於一個具有嚴格移民政策的國家來說，是非常罕見的舉動”。

拓殖大學教授，國防與安全專家佐藤午丙表示：“我認為岸田這次訪問烏克蘭，是日本作為七國集團輪值主席國至少應該做到的。因為本次七國集團會議中心議題之一就是如何繼續支持烏克蘭，如何讓戰爭以有利於烏克蘭的方式結束，而非以有利於俄羅斯的方式結束。岸田是七國集團領導人當中最後一位訪問烏克蘭的，他是最後一位去見澤連斯基總統的七國集團成員國領導人。所以從這個角度來說他訪問烏克蘭，表達對烏克蘭人民的支持，已經有點晚了”。

“無論如何，岸田這次訪問烏克蘭還是受到高度歡迎的，尤其是在日本。我想烏克蘭人民會因岸田代表七國集團輪值主席國對戰爭中烏克蘭的支持而受到鼓舞”。

“岸田訪問烏克蘭的時間點應該是有日方自己的考量的，日方有可能計畫的是岸田此行早於習近平訪俄，甚至比之更早，來衝淡習普會面。但這種政治事件的具體發生時間是無法提前預測的”。

“和傳統看法不同的是，日本和中國在不準使用核武器這一點上是觀點一致的，中國國家主席也很明確地說過，俄羅斯和烏克蘭的戰爭必須以和平方式結束。日本首相也強調過，烏克蘭戰爭必須以遵守國際規則的方式結束，也就是遵照國際法結束戰爭。所以說從這個角度來講中國和日本領導人發出的是同一種信號，即，核戰爭是不被允許的，兩國（俄烏）都應該避免對彼此進行核威脅”。

“日本現在的選擇有很多，但我認為談及直接軍事援助的可能性很低，支持（烏克蘭戰後）重建應該是日本介入這場戰爭中最受歡迎的議程之一”。