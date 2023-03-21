烏官員：目前沒有證據表明中國向俄羅斯提供武器

烏克蘭/俄羅斯/中國

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫(Andrii Yusov)3月20日在受訪時表示，目前沒有關於中國向俄羅斯供應武器的事實。

廣告 繼續瀏覽後續

據烏克蘭國家通訊社報導，尤索夫在接受《聯合新聞》電視馬拉松採訪時說：“我們目前不是在談論武器，也沒有記錄到這樣的事實。當然，當我們談到今天中國領導人對所謂俄羅斯聯邦的訪問時，這是一個強大的國家、一個強大的地區國際領導人對一個正在遭受地緣政治失敗的國家和政權的訪問，（俄羅斯）在經濟、外交政策和所有方面都處於死胡同。”

尤索夫補充說：“當然，作為一個務實的地緣政治參與者，中國領導人和中國將在所謂的俄羅斯聯邦領土上加強他們在該地區的地位，保護他們自己的經濟和其他國家利益。即完全的自身利益。俄羅斯將變得越來越不像一個主體，而越來越依賴於其他參與者、其他主體。好吧，實際上，普京的政權將繼續削弱。”

同時，尤索夫指出，烏克蘭情報部門正在核查中方供應步槍或防彈衣的信息，但沒有記錄到任何合作事實。

尤索夫談到：“在某些情況下，普京政權，俄羅斯聯邦從公開來源購買無人機和民用商品，並使用這些商品的微芯片。但是，沒有武器交付的證據被記錄下來。烏克蘭密切關注。”

據烏克蘭國家通訊社報導，中國國家主席習近平周一開始對俄羅斯進行訪問。烏克蘭外交部表示，烏方希望中方利用對俄羅斯的影響力，結束其對烏克蘭的侵略戰爭。