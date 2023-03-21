白宮：鼓勵習主席直接向普京施壓，要求其尊重烏克蘭主權和領土完整

美國/中國/俄羅斯

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby) 3月20日在白宮出席新聞發布會時向媒體表示，眾所周知，中國國家主席習近平正在訪問俄羅斯，並與普京總統進行會晤。他指出，中方此前發表的“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”12點聲明中，包括一個基本點，即尊重所有國家的主權和領土完整。約翰·柯比說：“我們鼓勵習主席倡導這一確切的基本關鍵點，其中必須包括根據《聯合國憲章》從烏克蘭主權領土上撤出俄羅斯軍隊。”

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約翰·柯比當天向媒體表示：“整個世界都希望看到這場戰爭結束——尤其是烏克蘭人自己，他們提出了自己的公正和平計畫，該計畫同樣借鑒了這些聯合國原則。讓我們記住，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，這場戰爭實際上現在就可以結束。”

約翰·柯比稱：“我們希望習主席將迫使普京總統停止轟炸烏克蘭城市、醫院和學校；停止戰爭罪行及暴行；並撤出其所有部隊。但我們擔心的是，相反，中國將再次呼籲停火，讓俄羅斯軍隊留在烏克蘭主權領土內。而任何不涉及將俄羅斯軍隊撤出烏克蘭的停火都將有效地批准俄羅斯的非法征服，使俄羅斯能夠鞏固其陣地，然後在對他們更有利的時間重新開始戰爭。”

約翰·柯比表示：“世界不應該被俄羅斯在中國或任何其他國家的幫助下，在沒有任何可行的途徑恢復烏克蘭主權和領土完整的情況下，按照自己的條件凍結戰爭的任何戰術舉措所愚弄” 。他稱，“任何這樣的企圖都會違反《聯合國憲章》，並違背141個國家的意願，這些國家在幾周前的聯合國大會上要求俄羅斯立即、完全、無條件地撤出烏克蘭。”

約翰·柯比提及：“結束這場衝突的努力必須考慮到烏克蘭的立場。因此，我們鼓勵習主席發揮建設性作用，與澤連斯基總統交談，自從俄羅斯發動這次入侵以來，他還沒有這樣做。因為坦率地說，我們認為，中國應該直接聽取烏克蘭人的意見，而不僅僅是俄羅斯人的意見。”

約翰·柯比表示：“我們鼓勵習主席直接向普京總統施壓，要求其尊重烏克蘭的主權和領土完整。世界和中國的鄰國肯定會密切關注。”

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一在出席國務院新聞發布會時表示，“今天以及本周內，習主席將在俄羅斯與普京總統會面。我們預計，中國可能會利用這次訪問重申其和平建議中關於停火的呼籲。美國歡迎任何推動公正和持久和平的倡議。中國的建議包括我們長期支持的內容，包括確保核安全，解決人道主義危機，保護平民。”

布林肯補充說：“而事實上，第一個要素要求維護所有國家的主權、獨立和領土完整。任何結束烏克蘭戰爭併產生公正和持久和平的計畫的基本要素必須是根據《聯合國憲章》，維護烏克蘭的主權和領土完整。”

布林肯稱：“任何不優先考慮這一關鍵原則的計畫充其量是一種拖延戰術，或者只是在尋求促進不公正的結果。這不是建設性的外交。”

布林肯稱：“呼籲不包括將俄羅斯軍隊撤出烏克蘭領土的停火，實際上就是支持批准俄羅斯的征服。它將承認俄羅斯試圖以武力奪取一個主權鄰國的領土。它將使俄羅斯能夠進一步鞏固在烏克蘭的地位。而現在的停火，如果沒有一個持久的解決方案，將使普京總統能夠休息和調整他的部隊，然後在對俄羅斯更有利的時候重新開始戰爭。”

回到白宮的記者會上，面對美國有線電視新聞（CNN）記者提問，“毫無疑問，習主席和普京之間會有關於在烏克蘭向俄羅斯提供援助的談話。美國在這方面的立場是什麼？如果中國真的決定援助俄羅斯呢？”

約翰·柯比回答說：“你問到致命武器和中國提供致命武器的問題。我們將看到他們在這次會議上談論的內容。我的意思是，我們不知道是否會有某種安排。”

約翰·柯比續稱：“我只想告訴你，我們仍然不相信中國已經把它（該選項）從桌子上拿下來。我們仍然不相信，也沒有看到任何跡象表明他們正朝着這個方向發展，或者他們已經決定提供，或者他們確實要這樣做。”

約翰·柯比表示：“我們仍然認為，這樣做不符合中國的最佳利益，幫助普京先生屠殺無辜的烏克蘭人。很難相信他們會認為這符合他們的最佳利益。這也與我們聽到的習主席關於他在這裡的最終目標的談話相悖。我想他今天發表了一篇專欄文章，談到主權、領土完整，找到一個和平的方式來結束這場戰爭——提供致命武器似乎與這個目標不一致。”

稍早時，約翰·柯比透露稱，正如拜登總統所說，他想再次與習近平進行通話，並稱“他（拜登）會這樣做的。我們將在最適當的時候進行。”

約翰·柯比強調：“重要的是，我們要保持這些溝通渠道的暢通，尤其是在現在局勢如此緊張的時候”。他指出，美方仍然希望被延期的布林肯訪問北京的計畫得以進行，而美中兩方也正在就美國財政和商務部長潛在的訪華計畫進行溝通，以探討雙邊經濟問題。