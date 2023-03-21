習近平訪俄，俄羅斯人怎麼看？

3月21日的莫斯科市中心熙熙攘攘，當地許多人都知道，中國領導人習近平對俄羅斯進行非常重要的國事訪問。昨日普京和習近平在克里姆林宮會面時，互相稱呼為“親愛的朋友”，今日進行的是更正式的會談。對於本次習近平到訪，莫斯科人是怎麼看的？點擊以下內文視頻了解詳情。

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02:04 莫斯科街頭 © REUTERS

在路透社的街采中，大部分人都了解習近平訪俄對俄羅斯的重要性。莫斯科居民亞歷山大表示：“習先生當然很酷，他獲得了第三個任期，幹得漂亮！我去過中國很多次，中國人很好，很勤奮，我們當時去的是一個小鎮，說是小鎮，但結果發現它人口有2千萬。中國是一個大國，有很多機會，我很高興我們的總統有這樣的朋友”。

莫斯科居民妮娜表示：“我認為我們應該保持關係。總而言之，中國是我們的近鄰，我認為我們應該在各個領域保持對話，如果有一些敏感問題，我們應該進行商談”。

莫斯科居民娜迦表示：“一方面（習的訪問）非常好。另一方面，我們也必須堅持自己的立場，不要像現在人們說的那樣，低他們一等。現狀很清楚，中國人現在面臨的情況也不是很簡單，所以也許和我們維持關係，對他們也有好處...基於東方人的行事方法，我們還是要小心一點，不過習近平能來，就很好，很令人高興，畢竟剛連任，開啟新的任期，現在這個時候來訪問我們，說明這個人他信任我們。希望一切都很好地繼續進行下去吧”。

莫斯科居民謝爾蓋-傑內拉洛夫則表示：“我不知道，我沒有想過這個事，我放假了，所以我沒有看到任何關於這件事的消息，我什麼都不知道”。

莫斯科居民斯維特拉娜表示：“這次訪問對維持與鄰國的關係很重要。整個歐洲都在制裁我們，我們希望這不會持續太久，總有一天事情會好轉，歐洲國家也會對我們一視同仁。至於中國，它目前是一個友好的國家， 我們希望與他們有更多的合作”。