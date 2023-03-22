台灣譴責俄羅斯充當中國“扈從”

台灣/俄羅斯/中國

台北周三譴責了北京和莫斯科的聯合聲明稱台灣是中國"不可分割"的一部分，指莫斯科充當北京的“扈從”。

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台灣外交部3月22日譴責“中共當局持續在國際間發表“貶損”台灣主權的“不實論述”，指控俄羅斯“扈從”中方，為其侵略擴張的陰謀企圖唱和起舞”。並重申，“中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬”。...

據法新社報道，俄羅斯弗拉基米爾-普京周一和周二接待了他的中國同行習近平，進行了為期兩天的會談。在會談結束時，兩位領導人簽署了一份聯合聲明，承諾深化他們的戰略夥伴關係，並申明，俄羅斯在台灣問題上對中國的支持。

該報道說，中國聲稱，民主和自治的台灣是其領土的一部分，它希望在必要時通過武力奪回。

據中國新華社報道，在中俄聯合聲明中，俄羅斯重申其堅持北京的"一個中國"原則，稱台灣是"中國領土不可分割的一部分"，並強調說："（俄羅斯）反對任何形式的台灣獨立，並強烈支持中國為維護其主權和領土完整所採取的措施。

台灣一直生活在中國大陸的軍事活動威脅之下，而俄羅斯對烏克蘭的入侵加劇了台灣對北京可能試圖採取類似攻勢的擔憂。

近年來，北京加強了對台灣的軍事、經濟和外交壓力，並在2022年在台灣周圍舉行了大規模的軍事演習，台北稱這是為了入侵台灣做準備。