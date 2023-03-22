日相岸田訪華沙 波蘭總理警告“俄中軸心危險”

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日本首相岸田文雄訪問烏克蘭之後到訪波蘭，他此行的背景是中國領導人習近平完成對莫斯科的訪問。波蘭總理周三在與日本首相聯合舉行的記者會上發出“俄中軸心危險"的警告。

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法新社3月22日發自華沙的消息，波蘭總理馬特烏斯-莫拉維茨基周三在與日本首相岸田文雄舉行的聯合新聞發布會上說，中國領導人對莫斯科的訪問"讓我們充滿了擔憂"，因為"中國-莫斯科軸心是危險的"。

中國國家主席習近平在與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京舉行峰會後，於今天周三上午離開俄羅斯。

普京與習近平周二在莫斯科簽署了《深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，並讚揚他們針對西方的"特殊"關係進入一個"新時代"。

在訪問期間，俄羅斯總統普京謹慎地支持中國解決烏克蘭衝突的12點計畫，同時指責基輔拒絕該計畫。

作為烏克蘭的最親密的盟友之一，波蘭表示，它對北京和莫斯科之間加強合作感到擔憂。

波蘭總理莫拉維茨基補充說："我們正在努力說服中國不要支持俄羅斯的侵略性國際政策。

岸田文雄從烏克蘭抵達波蘭訪問。之前他在烏克蘭訪問了基輔和首都附近的殉難城市布查，俄羅斯士兵被指控在那裡犯下暴行。

日本首相岸田讚揚了波蘭對飽受戰爭蹂躪的烏克蘭的援助，並說，他已向烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基轉達了"日本和七國集團堅定不移的聲援"。

岸田文雄指出，波蘭在幫助烏克蘭方面的"負擔越來越重"，所以日本向華沙提供新的援助。

日本首相安田還說："我告訴（波蘭）總理，我們認為，波蘭有資格獲得官方發展援助，而且我們打算積極實施援助項目"。但岸田文雄沒有透露更多的細節。