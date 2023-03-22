澤連斯基：已邀中國對話，等待回應

烏克蘭/中國

澤連斯基在習近平訪莫斯科與普京結盟之際表示，烏克蘭已經"邀請"中國進行對話，並"等待"中國的回應。

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烏克蘭總統澤連斯基3月22日周二在一次新聞發布會上說，在尋求解決烏克蘭衝突的過程中，"我們已經向中國提出成為一個合作夥伴"的呼籲。他喊話說："我們邀請你們進行對話，我們正在等待你們的答覆"。澤連斯基總統還說，他在“現階段"收到了一些信號，但沒有具體的東西"。

據法新社報道，俄羅斯總統普京周二在莫斯科與中國國家主席習近平會談時，謹慎地表示支持中國提出的解決烏克蘭“衝突”的計畫。普京說，中國要求進行和平談判的倡議，其中包含的內容，可以"作為和平解決（衝突）的基礎”，前提是在“西方和基輔準備好的時候"。

普京補充說，"然而，目前我們還沒有看到他們有這樣的準備"。習近平則強調，北京支持在烏克蘭"和平與對話"。

中國是否向俄羅斯提供致命性武器是烏克蘭和西方關注的重點之一，據美國國務卿安東尼-布林肯今天周三在華盛頓參議院聽證會上表示，在烏克蘭戰爭中，到目前為止，中國還沒有"越過"向俄羅斯提供致命武器的界限。

幾個星期以來，美國國務院一直對中國施加強大的外交壓力，以防其向在烏克蘭的俄軍提供重要軍事裝備。

2月中旬，華盛頓表示中國正在考慮這樣的選擇，並有報道稱，中國公司正在向莫斯科發送小批貨物。

而在對俄羅斯進行為期兩天的訪問期間，習近平主席再次呼籲就烏克蘭衝突進行和平談判，這一解決方案令華盛頓感到擔憂，因為這將使（已佔烏克蘭五分之一國土的）俄羅斯獲得軍事優勢。

布林肯告訴國會說，"我認為（中國）對俄羅斯的外交、政治，以及在某種程度上的物質支持，顯然與我們看到這場戰爭結束的利益相悖"。

布林肯還鼓勵所有在其領土上接待普京的國家在國際刑事法院（ICC）發出逮捕令後，抓住機會引渡普京。

他在回答關於如果普京訪問美國本土，美國是否會逮捕的問題時說："我認為，那些對國際刑事法院有義務的國家應該履行這些義務。但美國不是國際刑事法院的成員。