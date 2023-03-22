習近平結束訪俄，北京與莫斯科建立針對西方的"特殊"關係

中俄/烏克蘭

中國國家主席習近平周三3月22日上午離開莫斯科，結束對俄羅斯的“國是訪問”。普京和習近平在他們的峰會結束時說，中俄之間的"特殊關係"正在進入一個"新時代"。俄羅斯總統普京則在峰會上謹慎地支持了北京提出的和平計畫。

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法新社說，習近平先生的莫斯科之行是對俄羅斯領導人（普京）的一個重要認可，自上周以來，他一直是國際刑事法院（ICC）逮捕令的目標。

對於北京提出的和平計畫，普京審慎表態說，當西方和基輔準備好的時候，中國有關俄烏進行和談的倡議內容，可以"作為和平解決（衝突）的基礎"。但普京補充說，“他目前還沒有看到西方和基輔有這樣的準備”。習近平則強調，北京"支持在烏克蘭實現和平與對話"。

烏克蘭總統澤連斯基周二在習普結盟之際表示，他已經"邀請"中國進行對話，並"等待"中國的回應。

法新社指出，在烏克蘭問題沒有取得突破的情況下，普京和習近平在克里姆林宮舉行的峰會首先展示了俄中關係的高度穩固。

在與俄羅斯總統簽署了關於"深化中俄戰略夥伴關係"的聲明後，中國國家主席習近平認為北京和莫斯科之間的關係正在進入"一個新時代"。

在一份帶有冷戰色彩的聯合聲明中，中俄兩位領導人尖銳地抨擊了西方，指責美國"破壞"國際安全以維持其"軍事優勢"，並對北約在亞洲日益增加的存在表示"擔憂"。

面對西方國家對普京先生和習近平先生在烏克蘭戰爭中舉行峰會的批評意見，克里姆林宮周三表示，它並不感到驚訝。克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說："至於西方國家的集體反應，他們在所有問題上的反應都是不友好和敵對性質的，這對任何人都不是新聞"。

北京不可能公正

白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比周二說，在烏克蘭問題上，"中國不能被合理地看作是公正的"。他補充說，北京"沒有譴責"俄羅斯的入侵，"沒有停止購買俄羅斯的石油"，"傳播俄羅斯的宣傳"，宣稱“烏克蘭戰爭是西方侵略的結果”。這是迄今為止，美國對北京調解衝突的最直接批評。

約翰-柯比指出，中俄兩國沒有真正的"聯盟"關係，而是"理性的婚姻"。他還說，中國和俄羅斯"想要改變"國際秩序的規則。

不過，他同時保證，美國希望與中國保持溝通渠道，並明確指出，美國總統拜登仍打算與習近平通話，但沒有提供進一步的細節。

約翰-柯比還說，據他所知，中國迄今沒有向俄羅斯提供任何軍事援助。美國政府說，北京正在考慮這種援助，而中國否認了這一點。