習近平離開前 俄軍夜襲烏克蘭已知4人死亡

俄羅斯/烏克蘭/習近平

2023年3月22日，在烏克蘭紮波羅熱，一個視圖顯示了被俄羅斯導彈襲擊損壞的住宅樓。

在中國國家主席習近平周三上午離開俄羅斯的前夜，俄軍對烏克蘭發動襲擊，基輔地區和紮波羅熱地區遭到致命的轟炸，已知有4人喪生。

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據烏克蘭當局稱，這次襲擊發生在周二至周三的夜間，擊中了基輔地區的一所職業高中，已知造成4人死亡7人受傷，還有人埋被在廢墟下。

俄羅斯的導彈3月22日還襲擊了烏克蘭紮波羅熱地區的一座住宅樓，目前尚無紮波羅熱住宅樓傷亡情況的報道。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基亞譴責俄羅斯這些"罪惡的打擊"，他說，“俄軍20多架致命的伊朗無人機和導彈對烏克蘭發動了大量的轟炸”。他在推特上譴責說，“這一切只是俄羅斯最新一夜的恐怖行動” 。

據烏克蘭空軍說，在午夜前不久開始的攻擊中，俄羅斯總共對烏克蘭發射了21架攻擊型無人機，並補充說，其中16架被烏軍擊落。

據消息人士說，這些伊朗造的沙赫德（Shahed-136/131）戰鬥無人機是從俄羅斯臨近烏克蘭北部邊境的布良斯克（Briansk）地區發射的。

烏克蘭國家緊急事務局(DSNS)說，這次襲擊擊中了基輔以南約80公里處的市鎮勒日希夫（Rjychtchiv）的一所職業學校，並公布了被嚴重破壞的建築的圖片。

國家緊急事務局最初給出的傷亡人數是三人死亡，兩人受傷。但幾小時後，基輔地區警察局局長安德烈-內比托夫 （Andriï Nebytov）在電報群上說，在現場發現了第四名受害者的屍體，是一名40歲的男子。

據檢察官辦公室在臉書上說，死者中包括襲擊發生後趕到現場的救護車司機，有7人受傷，包括一名11歲的兒童，還有三個人可能仍在廢墟下。

據烏克蘭國家緊急事務局說，這次襲擊"部分摧毀了"這所學校的兩個學生宿舍的兩層樓和他們正在學習的一棟樓。現場的大火覆蓋了300多平方米，在當地時間早晨7點前不久被撲滅。

俄軍對烏克蘭發動致命襲擊後不久，據俄新社說，習近平先生的飛機在一支儀仗隊奏響中俄兩國的國歌後，離開了莫斯科伏努科沃機場。