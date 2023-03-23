梅德韋傑夫：逮捕普京將被視為一種 "宣戰"

國際刑事法院通緝普京

海牙國際刑事法院上周以非法 "驅擄 "烏克蘭兒童到俄羅斯的指控對俄羅斯總統普京發出了戰爭罪逮捕令。俄羅斯前總統梅德韋傑夫再次警告說，若有外國逮捕普京將等同於向莫斯科 "宣戰"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，目前是俄羅斯安全委員會的第二號人物梅德韋傑夫說周三晚上說 "讓我們想象一下，一個核大國的國家元首去了，比如說德國，並被逮捕。這算什麼？是對俄羅斯的宣戰"。

法新社指出，經常語出驚人的梅德韋傑夫說，如果這種情況發生，那麼 "我們所有的能力、導彈等等，都將對準德國聯邦議院、總理辦公室等等….."

德國司法部長布施曼（Marco Buschmann）在《圖片報》3月18日刊登的專訪中表示，如果俄羅斯總統普京進入德國領土，國際刑事法院對他發出的逮捕令將被執行。

本周早些時候，梅德韋傑夫已經威脅要用導彈襲擊國際刑事法院，敦促其法官 "仔細看着天空"。並認為通緝令形如一張“廁紙”。

設在海牙的國際刑事法院上周對普京發出了逮捕令，罪名是 "驅逐 "烏克蘭兒童的戰爭罪，這是莫斯科對烏克蘭進攻的一部分。 但俄羅斯不承認國際刑事法院的管轄權，並稱對普京的逮捕令是 "無效的"。

俄羅斯負責主要刑事調查的調查委員會已下令對 "國際刑事法院對俄羅斯公民非法簽發逮捕令 "展開調查。俄羅斯調查人員將確定該決定背後的國際刑事法院法官的身份，以便將來可能採取報復措施。俄羅斯司法機構也宣布對國際刑事法院的幾名法官和檢察官卡里姆-汗展開刑事調查，周三，國際刑事法院譴責了來自莫斯科的 "威脅"，此前。 國際刑事法院締約國大會主席（即其立法機構）在一份聲明中說："對這些企圖破壞國際社會為確保對一般國際法禁止的行為進行問責的努力表示遺憾。

總部設在海牙的國際刑事法院的決定涉及自一年前與烏克蘭的衝突開始以來，成千上萬的烏克蘭兒童被 "驅逐 "到俄羅斯，認為這種行為構成了戰爭罪。

同樣是國際刑事法院逮捕令的目標，俄羅斯兒童權利專員瑪麗亞-利沃瓦-貝洛娃則保證說莫斯科將 "繼續工作"。俄羅斯新聞社援引她的話說："很高興國際社會重視我們幫助我國兒童的工作，我們不會把他們留在軍事行動區，把他們帶出去。"

“兒童不是戰利品”

法新社報道，根據國際刑事法院檢察官辦公室的調查，至少有數百名烏克蘭兒童被帶離他們所在的孤兒院和收容機構，其中許多被指成為俄羅斯家庭的收養對象。而通過普京發布的總統令，相關法律在修改後加快了授予俄羅斯公民身份的進程，這就讓收養這些烏克蘭兒童變得更加容易。據稱，這些在烏克蘭被佔領土犯下的罪行從2022年2月24日開始就已發生。

國際刑事法院檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）強調，那些對被指控的罪行負有責任的人必須被追究責任，兒童必須被送回他們的家庭和社區。他說，“我們不能允許把兒童當作戰利品來對待。”他同時指出，“檢察官辦公室要指稱的是，這些行為是有意將這些兒童永久驅逐出他們自己的國家。在這一情況發生之時，烏克蘭兒童是《日內瓦第四公約》的被保護人。”

該法院的法官表示，有合理的依據可以認定，普京對直接、與他人共同和/或通過他人實施這些行為負有責任；同時，普京也“未能依據上級責任對實施了這些行為或任其實施的文職和軍事下屬進行適當的控制”。

國際刑事法院院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmański）表示，為了保護受害者和證人，分庭最初決定不公布逮捕令，但出於“伸張正義和防止未來犯罪”的考慮，書記官處仍然決定公開披露逮捕令的存在、嫌疑人的姓名、簽發逮捕令的罪行以及分庭確定的責任模式。

海牙國際刑事法院是一個獨立的司法機構，對受到種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪指控的人具有管轄權。該法院是由1998年通過的《羅馬規約》所設立，而俄羅斯和烏克蘭均不是《羅馬規約》的締約國，但基輔已經接受了法院的管轄權，並正在與汗先生的辦公室合作。俄羅斯否認關於其軍隊犯有戰爭罪的指控，專家稱俄羅斯不太可能交出嫌疑人。