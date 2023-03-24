美司法部調查瑞銀和瑞信是否幫助俄寡頭規避制裁

瑞士/俄羅斯/烏克蘭

據彭博社3月23日引述消息人士報導稱，美國司法部正在調查瑞銀集團和瑞士信貸集團等金融機構，是否協助俄羅斯寡頭規避制裁。據悉，美國司法部在瑞銀收購瑞信前，向兩間公司發出傳票，要求提供資料。除此之外，一些美國大型銀行的員工也收到了傳票。

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報導指，美國司法部的調查是為了確定哪些銀行員工與受制裁客戶有往來，以及他們過去幾年是如何審查這些客戶的。據悉，這些銀行人士和顧問之後可能會接受進一步調查，以確定他們是否存在違法行為。

瑞信和瑞銀拒絕發表評論，而美國司法部沒有立即回應路透社的置評請求。報導稱，在俄羅斯全面入侵烏克蘭前，瑞信就已服務着眾多俄羅斯寡頭，該銀行為俄羅斯客戶管理着的資產最高時超過600億美元，而這些俄羅斯客戶每年也為瑞信創造5億到6億美元的收入。

在去年2月全面入侵發生後，美國司法部一直試圖通過制裁、資產扣押和刑事調查向俄羅斯寡頭施壓，以停止支持普京總統發動的戰爭。去年3月，美國司法部宣布成立了“盜賊追緝”特別小組（Task Force KleptoCapture），對普京的政治盟友和俄羅斯寡頭實施制裁。

此後，美國政府扣押了這些人的多艘遊艇、私人飛機和豪宅。同時，一些個人也因涉嫌幫助俄寡頭隱藏資產而被指控。

布魯塞爾方面，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四向媒體證實，歐盟正在商議對俄羅斯進行第11輪制裁。她介紹稱：“第11套（制裁）方案將主要處理（制裁）規避問題，以及我們如何來打擊它。”

馮德萊恩沒有詳細說明擬議中的新一輪對俄制裁方案的實施時間表。