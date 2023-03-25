匈外長：支持俄烏立即停戰和談不等同於支持俄佔區歸俄

匈牙利外交部長彼得·西雅爾多3月25日談到俄羅斯入侵烏克蘭時表示，匈牙利倡導和平與停戰，這並不意味着俄羅斯一定會保留其目前所控制的領土。點擊以下內文視頻了解詳情。

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02:36 匈牙利外長接受美聯社採訪 © AP

在歐盟因俄烏戰爭針對俄羅斯試圖採取一致措施之際，兩個國家對俄羅斯的態度被指“曖昧”，其中一個是保加利亞，另一個就是維克多·奧爾班的匈牙利。匈牙利目前保持自稱的“中立”，並要求立即停火。3月25日，匈牙利外交部長彼得·西雅爾多對匈牙利的立場進行進一步闡釋，表示：“停止戰爭並圍坐在桌旁談判，並不意味着你一定就非得接受現狀”。“當戰爭停止，和平談判開始時，雙方的交火線並不一定就會是日後雙方的領土分界線”。

他同時指出，無論是誰提出的和平方案，無論和平方案的條件是什麼，都不重要，重要的是應當立刻止戰。

在西雅爾多做出上述評論的前一日，聯合國發布了一份報告，該報告記錄了"自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭和俄羅斯戰俘的數十起處決事件，以及其他可能存在過的戰爭罪，例如使用酷刑、使用人盾和其他虐待戰俘的行為"。該報告基於對大約400名戰俘的採訪，其中一半是被釋放的烏克蘭人，另一半是被俘虜在烏克蘭的俄羅斯人。