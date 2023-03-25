北約秘書長：瑞典入盟是當務之急

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格周五在布魯塞爾舉行的新聞發布會上表示，瑞典加入北約是他的“首要任務”。點擊以下視頻了解詳情。

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01:36 北約秘書長斯托爾滕貝格 © AP

斯托爾滕貝格表示，“對我來說，確保瑞典入盟申請也儘快獲得批准，是當務之急。芬蘭和瑞典的加入將使我們的聯盟更加強大，並表明北約的大門仍然敞開”。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，芬蘭和瑞典於2022年5月申請成為北約成員，此舉標誌着其放棄了長達數十年的不結盟政策。

北約需要其30個現有成員國的一致同意才能擴大規模，而土耳其和匈牙利是唯二尚未批准北歐兩國入盟的國家。

上周，土耳其總統埃爾多安表示，他的政府將推進批准芬蘭加入北約的申請，為該國加入北約鋪平道路。然而埃爾多安補充稱，在安卡拉和斯德哥爾摩之間的爭端得到解決之前，土耳其不會批准瑞典入盟的申請。

挪威首相Jonas Gahr Støre在發布會上指出，挪威已宣布向烏克蘭提供約70億歐元的五年一攬子支持計畫。2023 年挪威的對烏軍事支持預算約7億歐元，民事和人道主義支持預算也同為7億歐元，挪威最近對烏克蘭的軍事捐贈包括豹2主戰坦克和NASAMS防空系統，同時也對烏方人員進行培訓。