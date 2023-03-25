拜登：中俄經貿夥伴關係被過分誇大了

美國/俄羅斯/中國

3月24日，美國總統拜登（Joe Biden）與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）出席了聯合新聞發布會。期間，有記者提問中國領導人習近平剛剛結束了對俄羅斯的訪問以擴大對俄經濟承諾，如何看待很多領先國家選擇形成競爭性夥伴關係的提問，拜登回答說，他不同意記者問題的基本前提，強調美國已經大大擴展了其聯盟關係，並稱“我還沒有看到中國和/或俄羅斯或世界上其他任何國家發生這種情況”。就記者追問中俄貿易已經增加，拜登表示，他既不輕視中國，也不輕視俄羅斯，但相較而言，其被“我們過分誇大了”。

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拜登稍早在發表開場白時就加拿大向面對俄羅斯侵略的烏克蘭所提供的人道主義和安全援助，以及在接待烏克蘭難民方面的努力表示讚譽。

拜登說：“當我們進入俄羅斯野蠻入侵的第二年時，我們的團結是不會中斷的。我們將通過我們的歷史性制裁和關稅對普京保持壓力。我們將繼續向烏克蘭提供培訓、裝備和其所需要的人道主義援助，並保衛自己抵禦俄羅斯的侵略。”

在稍後的記者提問環節中，有記者問道：“總統先生，您今天談到了與加拿大的安全和經濟夥伴關係。習主席剛剛去了俄羅斯，擴大了中國與該國的經濟承諾。您認為為什麼許多主要國家都選擇形成競爭性的夥伴關係？這對世界來說又意味着什麼？”

拜登回答說：“首先，聽我說，在10年裡，俄羅斯和中國（領導人）有40次會議。40次會議。我不同意你問題的基本前提。我們，你知道，大大擴展了我們的聯盟關係。我沒有看到與中國和/或俄羅斯或世界上其他任何國家發生這種情況。”

拜登說：“我們在美國的情況是，北約更加強大，我們都團結一致——七國集團（G7）、四方安全對話（Quad）、東盟、日本和韓國。我的工作人員向我指出：就在我擔任總統以來，我現在已經與80%的世界領導人會面。我們才是擴大聯盟的人。競爭者則不然。”

拜登補充說：“從修辭上講——告訴我，事實上，你如何看到中國對俄羅斯作出一些重大承諾的情況。他們能作出什麼承諾，在經濟上？在經濟上。”

記者指出，中俄的貿易有所增加。拜登接著說：“是的，他們的貿易與什麼相比有所增加？聽着，我不輕視中國。我也不輕視俄羅斯。但我認為我們過分誇大了。”

拜登說：“過去三個月，我現在一直聽到關於‘中國將向俄羅斯提供大量武器，他們將......’——你們都在談論這個問題。他們還沒有（這樣做）。並不意味着他們不會，但他們還沒有（這樣做）。而如果說發生了什麼，西方已經明顯地凝聚起來了。”

拜登接着問道：“四方安全對話的情況如何？日本和美國以及韓國的情況如何？我們在澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）方面所做的事情如何？”

拜登說：“我只是想正確地看待它。我並不輕視中國和俄羅斯正在做的事情。而且情況可能會明顯惡化。但是，讓我們正確地看待它：我們正在聯合各聯盟。我們。我們，美國和加拿大。”