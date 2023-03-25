歐盟和美國舉行首次聯合海軍演習：支持自由開放的印度-太平洋

歐盟/美國/國際

歐盟對外行動署和美國國務院3月24日共同宣布，3月23日至24日，歐盟和美國按照2022年12月2日最新一輪歐盟-美國印太高級別磋商的決定，舉行了雙方間的首次聯合海軍演習。

廣告 繼續瀏覽後續

據歐盟和美國外交機構周五發表的聲明介紹，“這次聯合海軍演習是在歐盟和美國公海巡邏和行使航行自由的框架內舉行的。參與演習的有美國海軍保羅·漢密爾頓號（阿利·伯克級導彈驅逐艦、DDG 60），以及參加歐盟海軍阿塔蘭塔行動 (EU NAVFOR) 的西班牙海軍索菲亞王後號（聖塔瑪麗亞級護衛艦、F 84）和意大利海軍卡洛·伯伽米尼號護衛艦（F 590）”。

據悉，聯合演習項目包括關於登船程序、船舶導航的專業交流，以及旨在提高雙方艦艇互操作性和一體化的訓練。

雙方表示：“這次演習構成了歐盟和美國共同承諾的一部分，即根據歐盟《戰略指南針》、《歐盟印太合作戰略》和《美國印太戰略》等文件，努力實現務實的海上合作，支持自由開放的印度-太平洋。歐盟和美國重申其承諾，為區域海洋安全進一步開展協調和互補工作，以支持印度-太平洋的航行自由和其他國際合法使用海洋的行為。”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指出，這是歐盟-美國戰略夥伴關係中的一個重要里程碑，“證明了我們跨大西洋夥伴關係的力量以及共同努力促進區域穩定和安全的重要性。”