澤連斯基：尚未收到中方的任何調停提議或會談請求

烏克蘭/中國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月23日在訪問南部城市赫爾松後返回首都基輔的火車上接受了《讀賣新聞》記者專訪。他在採訪中表示，作為今年七國集團（G7）輪值主席國，日本的領導力對於烏克蘭從俄羅斯的侵略中恢復是必要的。他表達了對民生支持和經濟合作的期待。採訪中，澤連斯基還提及，“我們沒有收到來自中國的調停提議或會談請求”。

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澤連斯基在火車上接受了《讀賣新聞》記者近1個小時的專訪。他在採訪中稱讚“日本是最早對俄羅斯實施制裁的國家之一”，並表示“感謝日本在冬季提供能源支持（如自備發電機），謝謝。”

澤連斯基21日在會見來訪的日本首相岸田文雄時提出，着眼於更長期的復蘇，有必要擴大烏日兩國在醫療、環保能源、汽車工業和鋰等礦產資源生產等領域的合作。他還鼓勵日本公司進入烏克蘭市場。

澤連斯基還表達了對俄羅斯佔領烏克蘭核電站的強烈危機感，強調“日本的核防護知識是必要的”。對於與俄羅斯總統普京對話的可能性，澤連斯基直言：“和談的條件根本不具備，首先，俄羅斯必須離開（烏克蘭）領土。”

澤連斯基談到普京21日在莫斯科會見中國國家主席習近平時說，“我認為他想表明俄羅斯還沒有完全孤立”。報導稱，他對中國呼籲俄烏和談的“十二點建議”表示懷疑，並指“首先要尊重主權和領土完整”。2月24日，中國外交部發布了“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”12點聲明。

澤連斯基說：“我們沒有收到來自中國的調停提議或會談請求”，並指他“通過外交渠道明確表示”，希望與中方就烏克蘭版“和平方案”進行合作，並舉行首腦會談。

就美歐所擔心的如若提供西方戰鬥機可能會導致升級，澤連斯基澄清說：“它（戰鬥機）是（被使用）防空網絡的一部分，沒有必要（攻擊）俄羅斯領土”。他還指出，烏東巴赫穆特地區前線的“情況不好，是因為我們沒有彈藥”，並呼籲歐美加速提供彈藥和坦克。

澤連斯基說：“我們正在等待我們夥伴的彈藥運抵”。他補充說，俄軍每天發射的炮彈是烏軍的三倍。

澤連斯基並表示，烏軍現在還不能發動反攻，“沒有坦克、大炮和海馬斯（多管火箭炮系統），我們不能把勇敢的士兵送到前線去”。話語中流露出烏方仍急需武器支持的現狀。

在軍事支持方面，美歐決定提供美製M1艾布拉姆斯主戰坦克和德制豹2主戰坦克。另一方面，就提供西方生產的戰鬥機停滯不前。澤連斯基說：“如果你有政治意願，你就可以找到幫助我們的方法。我們正處於戰爭之中，不能等。”

針對俄羅斯對烏克蘭的侵略，澤連斯基強調：“這不僅僅是我們的問題。我們希望你們明白，（對烏克蘭）的支持將導致你們自己國家的獨立和安全”。他呼籲具有法治和民主等共同價值觀的自由國家團結起來。

澤連斯基在採訪中還提及被俄羅斯控制的北方領土（俄稱南千島群島）稱，“我們將收復我們的領土，而日本將收復日本的領土。我們必須戰鬥。”

澤連斯基表示，“如果你給他們（俄羅斯）時間，他們就會把它據為己有”，強調了喚起國際輿論對早日收復領土的重要性。去年10月，烏克蘭最高拉達通過決議，支持日本對其北方領土的立場。當被問及對日本接納的2300多名烏克蘭難民的寄語時，澤連斯基開玩笑說：“愛日本，但別忘了你是烏克蘭人”。

此外，國際刑事法院本月17日向普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。澤連斯基在採訪中表現出要追查到底的態度。

澤連斯基稱普京為“殺人犯”，並指責俄羅斯軍隊“謀殺、強姦和破壞”烏克蘭公民，奪走他們的一切。今年2月，烏克蘭向聯合國大會提交了一項決議，其中包括需要對圍繞俄羅斯侵略的嚴重罪行進行“調查和起訴”，該決議以多數票獲得通過。預計未來將向聯合國大會提交一份關於建立審判侵略罪行的特別法庭的決議草案。