最新民調：41%美國人支持禁用抖音

美國/中國/抖音

抖音(TikTok)是否有泄露用戶個資的安全疑慮，進而威脅到國家安全，應該被禁用呢？《華盛頓郵報》最新民意調查則顯示，41%美國人支持聯邦政府禁用抖音，只有25%表示反對有可能實施的抖音禁令，34%的人表示不確定；至於上個月使用過抖音和每天使用抖音的人，支持禁令的比例更低，分別為21%和17%。

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《華盛頓郵報》指出，支持抖音禁令的美國人多於反對者，其中大多數人對抖音與中國的聯繫表示擔憂，凸顯對於這款外資應用程序的不信任感，已蔓延到華府政治圈以外；但抖音的美國用戶卻激增至1億5000萬。

民調顯示，71%的受訪者表示，抖音母公司字節跳動(ByteDance)總部設在中國，令他們感到擔心，其中36%表示“非常”擔心，35%表示“有點”擔心；另外有20%的人表示“不太”擔心，9%表示“完全不擔心”。

民調還發現，65%美國人認為抖音很可能是在“為中國政府收集美國人的個人數據”；56%認為抖音可能“讓中國政府控制美國用戶在抖音上看到的內容”。73%受訪者認為，抖音可能允許傳播虛假信息並對青少年心理健康造成傷害。

邁阿密大學研究批判媒體生態學教授鮑恩(Bernadette Bowen)表示，“抖音正在改變我們彼此聯結、看待自己以及我們重新處理生活的方式。”

另據美聯社報導，部分資訊安全專家表示抖音用戶的個人隱私的確有遭中國政府濫用的疑慮；但許多從事數據捕撈(data-harvesting)業務的高科技公司早就已經無所不用其極地開發用戶信息。非營利組織“為未來而戰”(Fight for the Future)總監格里爾(Evan Greer)指出，“如果決策者想要保護美國民眾不受監控，他們就該支持最基本的隱私權法律，禁止企業巨細靡遺地收集關於我們的各種敏感信息，而不是演出一場根本於事無補的排外戲碼。”

許多抖音用戶自認生活平凡，和國家安全扯不上邊，更引不起外國政府的注意。但是約翰霍普金斯大學資安研究所執行長答布拉(Anton Dahbura)表示，有關美國的重要信息不僅局限於核電廠或軍事設施，舉凡食品加工、金融業或大學院校都可能藏有蛛絲馬跡。