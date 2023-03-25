逮捕令下：南非政府尋求法律意見處理普京或出席金磚國家峰會

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據彭博社報導，今年擔任金磚國家輪值主席國的南非政府正在就如何處理國際刑事法院對俄羅斯總統普京發出的逮捕令進行法律諮詢，如果這位俄羅斯領導人將出席8月的金磚國家德班峰會的話。國際刑事法院本月17日向普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。南非是設立該法院的《國際刑事法院羅馬規約》的締約國，法理上有義務執行對普京的逮捕令。

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南非國際關係與合作部長潘多爾（Naledi Pandor）3月24日在接受南非廣播公司採訪時表示：“我們正在等待關於此事的最新法律意見，我們對烏克蘭人民的處境感到關切。我們想做的是，我們可以繼續與這兩個國家接觸，說服他們走向和平。”

南非對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭採取了中立立場。南非政府的立場招致了包括美國和歐盟在內的該國一些最大貿易夥伴，以及該國一些最大銀行的反對。

報導指，南非外交部兩名不願透露姓名的官員說，南非不太可能逮捕任何來訪的國家元首。他們說，政府和執政黨非洲人國民大會正在考慮所有選項，以努力避免執行逮捕令。南非外交部拒絕發表評論。

國際文傳電訊社援引俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫的話報導稱，克里姆林宮尚未決定普京是否將前往南非參加峰會。2015年，南非拒絕執行國際刑事法院對時任蘇丹總統奧馬爾·巴希爾的逮捕令，當時他正在該國出席非盟會議，引起了國際社會的批評。

南非前總統雅各布·祖馬在2016年曾提議退出國際刑事法院，但這一計畫後來被放棄了。南非政府定於下周接待一個俄羅斯部長級代表團，參加兩國貿易和經濟合作政府間聯合委員會的會議。

此外，奧地利外交部近日在接受媒體質詢時表示，奧地利將履行其作為《國際刑事法院羅馬規約》締約國的義務，如果普京來到該國，他將遭到逮捕並被引渡至國際刑事法院。

奧地利外交部表示：“奧地利是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國。這意味着奧地利與所有其他締約國一樣，有義務與國際刑事法院合作：必須執行法院簽發的逮捕令，必須逮捕法院通緝的人。”

奧地利司法部還回顧說，2019年，在蘇丹總統奧馬爾·巴希爾的案件中，國際刑事法院已經規定：“即使是國家元首在法院也沒有豁免權。”

對此，奧地利司法部強調：“沒有人可以凌駕於法律之上，這具體意味着每一項罪行都應該得到充分調查。不應存在有罪不罰的現象。”